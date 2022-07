Una Vita anticipazioni, Dori va a vivere con lui: le novità per la puntata di oggi, 23 luglio, con loro protagonisti.

Continuano le trame della telenovela spagnola, in onda come al solito ogni giorno su Canale 5. Felipe ha iniziato il percorso di cure con Dori, ma ha avuto subito una crisi e dunque i due decidono di fare un passo; intanto, David vuole scappare con Valeria, ma i due finiscono per cedere uno all’altra.

Cosa succede nei prossimi episodi, proprio mentre Aurelio medita le mosse da compiere e Lolita continua a passare sempre più tempo con Fidel? Ecco le anticipazioni per la puntata di oggi, sabato 23 luglio.

La tensione tra Aurelio e David è alle stelle, ma a quanto pare l’Exposito non è l’unico di cui si vuole sbarazzare il Quesada, che ha da tempo faccende più importanti a cui pensare.

Stando alle anticipazioni per la puntata di oggi infatti, Aurelio decide di passare all’azione contro Genoveva e, mentre si assenta alcuni giorni per presunti affari di lavoro, chiede a Marcelo di avvelenare Genoveva.

La Salmeron comincia a sentirsi male e il maggiordomo continua a prepararle un infuso, in maniera molto sospetta; Genoveva si accorgerà di quanto le sta succedendo e riuscirà a salvarsi, oppure per lei è arrivata davvero la fine?

Intanto, Valeria si risveglia insieme a David e nonostante si senta molto in colpa è felice; tra i due c’è molta intesa, tanto che l’Exposito confessa alla sua amante il vero piano di Aurelio.

Per quanto riguarda Felipe e Dori invece, l’infermiera decide di trasferirsi in pianta stabile a casa dell’avvocato, per seguire da vicino tutti i suoi progressi, sostenerlo e far fronte a possibili crisi; in soffitta però si spettegola sull’accaduto e c’è chi crede che tra i due ci sia già del tenero. La scintilla potrebbe scattare anche tra Fidel e Lolita, che si ritrovano a pranzare in bottega e a stare di nuovo bene insieme.