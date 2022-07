Giulia De Lellis: sai quanto guadagna? Una cifra da capogiro

Giulia De Lellis è sicuramente una delle influencer più amate in Italia. Ma vi siete mai chiesti quando riesce a guadagnare in un mese? Da non credere, scopriamo nel dettaglio il suo stipendio stellare.

Giulia De Lellis è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori grazie a Uomini e Donne. Ai tempi era una semplice ragazza alla ricerca del vero amore. Poi è arrivato il successo, prima con l’esperienza all’interno del Gf Vip e poi la conquista del web. Oggi è una delle influencer più famose. Ma sapete a quanto ammontano i suoi guadagni?

Stiamo parlando di una cifra a dir poco stellare, d’altronde Giulia è molto richiesta dai brand per collaborazioni o sponsor. La sua carriera ha spiccato il volo subito dopo U&D, i fan si erano innamorati di Giulia per la sua semplicità. Poi il successo sui social, ora il suo profilo Instagram conta più di 5 milioni di follower.

Proprio grazie a questo riesce a portare a casa delle cifre impressionanti, ma andiamo a scoprire nel dettaglio quanti sono i suoi guadagni.

Giulia De Lellis: ecco quanto viene pagata per fare l’influencer