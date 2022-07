Belen e Cecilia, le ricordate biondissime? Ecco la foto che immortala le due sorelle Rodriguez coi capelli chiari.

Mentre Cecilia si gode la sua storia d’amore con Ignazio Moser ormai da tempo, Belen negli ultimi mesi è ritornata sotto i riflettori per le cronache di gossip; la conduttrice de Le Iene ha infatti chiuso con Antonino Spinalbese, riprendendo la storia col suo ex-marito, Stefano De Martino.

Ma vi ricordate di quando, tempo fa e prima di avere il successso che hanno oggi, le due sorelle Rodriguez avevano i capelli completamente biondi? Ecco la foto, sempre bellissime.

Belen e Cecilia, le ricordate biondissime? Eccole: la foto

Le due sorelle Rodriguez sono ormai da diversi anni due volti noti del nostro mondo dello spettacolo; la prima a raggiungere il successo è stata sicuramente Belen, che dalla conduzione del Festival di Sanremo (nel 2011) in poi è diventata una vera e propria icona di sensualità.

Seguendo la scia della sorella, anche Cecilia è diventata molto nota, specie quando si è messa in gioco come concorrente del Grande Fratello Vip. Entrambe bellissime e con un corpo scolpito, le due sorelle Rodriguez si sono fatte riconoscere per i lineamenti mediterranei e i capelli castani.

Ma le avete mai viste bionde? A mostrare la foto è stata tempo fa proprio Cecilia, attraverso una storia del suo profilo Instagram; come si vede, lo scatto immortala Cecilia e Belen all’inizio delle loro rispettive carriere e coi capelli chiarissimi.

“Eravamo bionde?” ha scritto Cecilia nella storia,quasi incredula di questo ricordo; le due, a passeggio nel periodo estivo, con tanto di maglietta corta e pantaloncini, appaiono bellissime anche con questo colore di capelli sicuramente inusuale.

In quest’estate, oltre a godersi il mare, il sole e i loro rispettivi amori, Cecilia e Belen hanno portato avanti anche la loro linea di bikini, per la quale hanno posato anche come modelle; a settembre, ripartiranno sicuramente più cariche che mai per nuovi progetti.