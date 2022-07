Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovissimo appuntamento con la nostra soap opera del cuore che proviene dalla Spagna.

Anche oggi, 22 luglio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Terra Amara, ovvero la soap opera che ha fatto, e sta facendo, un numero incredibile di telespettatori e che aumentano sempre di più.

Come abbiamo visto, viene dalla Spagna ed è ambientata a Madrid, negli anni 60 circa, dove moglie e marito hanno perso tutto e adesso sono separati e devono affrontare mille peripezie varie.

Terra amara anticipazioni: Gulten dov’è? Si sono perse le tracce

Iniziamo dicendo che abbiamo visto la decisione che ha preso Yilmaz, ovvero quella di farsi accoltellare per poter uscire dall’ospedale, perchè pensava che era molto più facile evadere in questo modo, piuttosto che dalla prigione.

L’Akkaya non si sbagliava ed infatti così è stato, uscendo dalla finestra del bagno è saltato giù, lasciando l’ospedale ancora molto dolorante e con una bella ferita sul corpo, che sicuramente causerà dolore.

Iniziando poi a correre in modo incredibile, per allontanarsi veramente dalla pena di morte che gli è stata data come condanna, ma tutto questo non lo porta verso la libertà, anzi quando non ha più le forze, viene fermato e riconsegnato direttamente alla polizia.

Hunkar consegna poi a Gaffur molti soldi e lo ringrazia per quello che ha fatto, ma Gulten assiste senza parole a questa scena, la signora ed il fratello trascinano il corpo senza forze dell’Akkaya.

La giovane, quindi prende di petto Gaffur accusandolo di aver preso i soldi e di essersi sbarazzato del fuggitivo, ma l’uomo, molto arrabbiato la prende a schiaffi, poi di Gulten si perdono le tracce.

Zuleyha assiste alla scena senza parole e si domanda che cosa è successo e succederà ma al momento non sa darsi assolutamente una motivazione, non ci resta che attendere le prossime puntate come sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 circa su Canale 5.