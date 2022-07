Selvaggia Lucarelli conduttrice? Tutto quello che sappiamo

Nel corso della trasmissione la Lucarelli avrà il compito di presentare e controllare che tutto vada nel modo giusto. Ora non ci resta che aspettare il 22 luglio per capire come se la caverà la nota giornalista.

Intanto in queste ore, Selvaggia ha confermato la sua presenza nella nuova edizione di Ballando con le stelle. Inizialmente si pensava ad un suo addio, per via di alcune dichiarazioni in merito ad una presunta diatriba con Milly Carlucci. Per fortuna è tutto confermato, alla fine la Lucarelli ci sarà.