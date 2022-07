Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per la giornata di oggi della nostra amata soap opera che si svolge agli inizi del 1900.

Anche oggi, 22 luglio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, che piano piano sta acquistando sempre più pubblico e le sue puntate sono sempre più complicate ed interessanti.

Come sappiamo narra la storia di sei sorelle, le Silva, che hanno una fabbrica Tessile da gestire e stanno nascondendo la morte del padre per evitare di dare tutto in mano al perfido zio Don Ricardo.

Sei Sorelle: Carolina è in dolce attesa e adesso?

Iniziamo dicendo che Blanca è stata molto male e quando è guarita si è accorta di una incredibile guerra tra Rodolfo e Cristobal, la giovane è molto in ansia per questo problema e non sa come si può comportare.

Donna Dolores le ha chiesto di allontanarsi di Cristobal, suo grandissimo amico per far tornare la pace tra i due fratelli, ma la Silva vorrebbe che la pace tornasse e ci sta provando anche lei a dare una mano.

Ma non conosce il motivo dei problemi tra di loro, e se lo sapesse, non crediamo che vorrebbe la pace, perchè il suo fidanzato l’ha tradita con la bella Victoria, e siamo certi che le cose cambierebbero molto velocemente.

Per quanto riguarda Diana e Salvador, hanno unito le loro forze per evitare che la Zia Adolfina, arrivata in casa loro, possa scoprire i segreti che nascondono, per questo motivo organizzano una finta telefonata con Don Fernando.

Ma questa chiamata può nascondere altri problemi, arrivando a Donna Dolores ha consigliato come mantenere vivo il suo matrimonio a Carolina, ovvero facendo finta di essere in dolce attesa.

German, in questo modo, non potrà più lasciare la moglie ma la bella Silva sarà completamente senza parole e distrutta, ovviamente dalla notizia, arriviamo poi a Celia e alla sua relazione con Joaquin.

Dopo aver compreso che non vuole una relazione al momento e che il cugino di Miguel non è la persona che credeva, le vorrebbe dare un taglio alla loro relazione, ma il comportamento di Joaquin non sarà uno dei migliori.

Ovvero, schiaffeggerà il volto della povera Celia, che andrà via senza parole e davvero spaventatissima, quanto accaduto sarà uno scandalo per le sorelle? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16 circa su Rai1.