Jovanotti: il gesto lascia senza parole tutti

Il noto e colorato cantante ha lasciato i suoi fan a bocca aperta: ecco il gesto commovente di Jovanotti durante il suo concerto.

In questi giorni, Jovanotti ha potuto tenere una serie di concerti, eventi che i fan attendevano da due anni dallo scoppio della pandemia. Tra i momenti più apprezzati dal pubblico, non possiamo non parlare del Jovi Beach Party – il cui protagonista indiscusso è stato proprio il noto e colorato artista romano. Finalmente, gli amanti fedeli della sua musica hanno potuto vedere dal vivo il loro idolo, cantando a squarcia gola i suoi brani e festeggiando l’arrivo della stagione estiva.

Inoltre, per la prima volta erano presenti anche la moglie di Jovanotti – Francesca e la figlia Teresa. La famiglia è apparsa felice, serena e sorridente – sentimenti meritati soprattutto dopo il lungo periodo di malattia della figlia dell’artista. Da poco infatti, Teresa è riuscita finalmente a sconfiggere il cancro ed è quindi tornata forte e spensierata sul palco insieme al dolce ed allegro papà. Proprio in occasione del Jovi Beach Party, il cantautore ha deciso di compiere un gesto inaspettato e davvero commovente. Scopriamo insieme cos’è successo.

Jovanotti: bacio appassionato sul palco!

La storia d’amore tra Jovanotti e Francesca Valiani inizia quasi trent’anni fa: i due vennero colpiti da un immediato colpo di fulmine e non riuscirono più a separarsi. Nel 1994 decisero di ufficializzare la loro relazione e successivamente nel 2008 i due convolarono a nozze. Un percorso di vita infinito, caratterizzato da tanto amore, ma anche da qualche ostacolo lungo il cammino.

Tempo fa infatti, la coppia dovette affrontare un tradimento, definito da Jovanotti come “segnale che qualcuno ti lancia per richiamare l’attenzione”. Una volta presa coscienza di ciò, i due decisero di proseguire il loro rapporto, ancora più forti di prima. Affrontarono poi insieme la malattia della figlia e ad oggi appaiono felici ed innamorati. Per questo motivo, non dovrebbe stupirci il gesto incredibile del cantante, avvenuto proprio durante il Jovi Beach Party.

I fan sono andati in visibilio di fronte ad una tale dimostrazione d’affetto: Jovanotti durante la sua esibizione è corso tra le braccia della moglie e l’ha baciata in diretta di fronte a migliaia di spettatori. Il gesto ha commosso il web, il video che li ritrae insieme infatti è diventato virale – simbolo di un amore destinato a non finire mai.