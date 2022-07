Giorgio Mastrota: guadagno incredibile con le televendite!

Sapete quanto guadagna Giorgio Mastrota? Da non credere, scopriamo nel dettaglio a quanto ammontano le cifre stellari per fare le televendite.

Giorgio Mastrota è sicuramente uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo. Da anni intrattiene i telespettatori di Mediaset con le sue famosissime televendite. Ma vi siete mai chiesti quanto guadagna per fare questo lavoro? Assurdo, la cifra è impressionate, scopriamola insieme.

Inizialmente, Giorgio Mastrota ha esordito in tv come conduttore, poi ha deciso di lanciarsi nel mondo delle televendite, una scelta che gli ha portato un successo incredibile, almeno economicamente.

Stando a quanto dicono le ultime indiscrezioni, si stima che il suo compenso annuo sia pari a 850mila euro. Insomma, una cifra esorbitante e tutto grazie alle televendite di materassi e utensili per la cucina.

Ma non solo, da diversi anni si diverte anche a intrattenere i suoi followers sui social, infatti il suo profilo Instagram conta più di 25mila seguaci. Sicuramente, alcune sue entrate arrivando anche da questo nuovo hobby, che per il momento non sono ancora state conteggiate nel totale annuo.

Nelle ultime ore, Mastrota ha deciso di parlare apertamente dei suoi guadagni. Andiamo a scoprire nel dettaglio le sue parole.

Giorgio Mastrota fa una rivelazione shock sul suo patrimonio

Recentemente, Giorgio Mastrota è tornato al centro dei riflettori per via di alcune dichiarazioni sui suoi guadagni con le televendite. Il conduttore è stato intervistato da Chi rivelando “Io il più ricco della tv? Sì, ricco di spirito. I ricchi della tv, quelli veri, sono altri: Scotti, Bonolis“.

Insomma, Mastrota ha fatto capire che prima di lui ci sono ben altri volti che portano a casa cifre stellari. Ma poi ha anche aggiunto “Però va detto che guadagno bene e che in 30 anni non mi sono mai fermato“.

Giorgio Mastrota non si è fatto problemi a confermare di percepire dei guadagni interessanti, ma come detto da lui sono anni che fa questo lavoro. Infatti, negli anni passati ha anche condotto diversi programmi tra cui Matricole e Meteore, nota trasmissione di qualche anno fa.

Poi però ha deciso di buttarsi nel mondo delle televendite, una scelta coraggiosa ma che nel tempo si è rivelata vincente. Ora si dedica anche ai social, in particolare Instagram in cui intrattiene spesso i suoi followers.