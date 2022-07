Elisabetta Gregoraci, davvero si è messa cosi? La showgirl e conduttrice calabrese è davvero un incanto: la foto alza la temperatura.

Elisabetta Gregoraci torna di nuovo sotto i riflettori, inserendosi tra le vip protagoniste di questa caldissima estate 2022. La 42enne di Soverato sembra non aver per nulla perso lo smalto da modella che l’ha contraddistinta nel primo periodo della sua carriera, e continua a mostrarsi più bella che mai.

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, la Gregoraci ha continuato a sfoggiare tutta la sua sensualità sui social; nel nuovo post si mostra così, lasciando letteralmente senza fiato

Elisabetta Gregoraci, davvero si è messa cosi? Uno spettacolo

Mentre è tornata in tv grazie all’edizione 2022 di Battiti live, la Gregoraci continua a godersi l’estate, condividendo vari contenuti dalle sue vacanze coi suoi numerosissimi follower.

Nell’ultimo post, come possiamo vedere, la conduttrice ha deciso di mostrarsi direttamente in spiaggia, con tanto di cappellino marinaresco; in primo piano, oltre agli splendidi capelli mossi, anche le forme generose della conduttrice.

Il costume infatti, chiuso grazie ad un nodo, pare essere troppo stretto per il florido décollété della Gregoraci, che sembra essere davvero contenuto a stento; come al solito, la foto esprime tutto il fascino della conduttrice.

“Buongiorno” scrive Elisabetta con un cuore viola, nella didascalia, taggando anche il figlio Nathan Falco; come spesso succede, il post è stato travolto da una pioggia di like e di commenti, con tutti i fan estasiati dalla visione della conduttrice.

“Goditi un pò di mare e il tuo splendido ragazzo! Sei bellissima☀️❤️” scrive nei commenti una fan page della Gregoraci, che dopo l’esperienza al reality show di Canale 5 raccoglie spessissimo l’affetto di molti follower.

“Che bella che sei amore, un bacio grande a te e a Nathan❤️❤️❤️❤️” è il commento invece di un’altra fan page; amata per le sue numerose virtù da molti, la Gregoraci è pronta a riposarsi per tornare poi di nuovo protagonista nella prossima stagione televisiva.

Dopo Scherzi a Parte! e, appunto, Battiti live, la 42enne conduttrice ha ancora voglia di stupire tutti quanti.