Daniela Ferolla: ex Miss italia lato B d urlo!

Daniela Ferolla, l’ex Miss Italia ha un lato B d urlo! La conduttrice si mostra in costume lasciando tutti senza parole per il suo fisico.

Sono ormai passati poco più di vent’anni da quando, nel 2001, un’icona di sensualità e bellezza come Sophia Loren incoronava Miss Italia Daniela Ferolla; campana classe ’84, coi suoi capelli mori e gli occhi azzurri Daniela ha conquistato tutti sin da subito.

Oggi, a 38 anni, la Ferolla è una conduttrice attivissima in Rai, considerando come anche quest’anno l’abbiamo vista alla guida sia di Linea verde life che di Linea bianca; attivissima sui social, non smette di incantare col suo fisico mozzafiato mostrando il suo corpo scolpito, eccola.

Daniela Ferolla, l’ex-Miss Italia ha un lato B da urlo: la conduttrice incanta in costume

In attesa di rivederla di nuovo in tv, la Ferolla si gode le vacanze ed è attivissima sui social; seguita da più di 200mila follower, l’ex-Miss Italia pubblica spesso foto che la ritraggono durante le sue attività quotidiane, specie sportive.

D’altronde, che alla Ferolla piaccia allenarsi lo si intuisce anche dal suo corpo scolpito, enfatizzato quando la conduttrice decide di indossare il costume; in bikini è davvero una dea, specie se decide poi di mostrarsi di spalle come nella foto in questione.

In vacanza in barca, la conduttrice indossa un costume nero, che oltre ad esaltare la sua silhouette stringe sul florido décollété, e mette in evidenza sia le sue lunghe gambe che il suo lato B marmoreo. Eleganza e sensualità che lasciano tutti quanti senza parole.

I post della conduttrice vengono sempre riempiti di like dai fan, che la seguono con affetto; nei commenti poi, non mancano i complimenti per la sua infinita bellezza. Si sprecano i complimenti, tra “bellissima” e “stupenda”, mentre qualcuno la paragona ad una sirena e qualcun altro, addirittura, rivela (in inglese) come la Ferolla sia la sua “donna italiana preferita”. Tutti pazzi per la Ferolla, ancora oggi a distanza di più di vent’anni dal titolo di reginetta di bellezza.