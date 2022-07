Victoria De Angelis, non indossa nulla insieme alla sorella: la bassista dei Maneskin sorprende ancora una volta e lascia senza fiato.

In quest’estate bollentissima 2022 non poteva di certo non finire lei, Victoria De Angelis, sotto i riflettori; la bassista dei Maneskin, dopo il successo del gruppo, è diventata una vera e propria icona di sensualità, oltre ogni stereotipo e categoria di genere.

Seguitissima sui social, Victoria incanta spesso i fan con scatti mozzafiato, proprio come l’ultimo postato; la bassista, insieme all’amica, non indossa nulla e lascia senza parole.

Victoria De Angelis, non indossa nulla insieme all’amica: la bassista senza veli, meravigliosa

Tra scatti in intimo o senza veli, la De Angelis in questi ultimi anni ha sfoggiato una bellezza e una sensualità davvero uniche, mostrando oltre a grande talento anche una grandissima personalità; è ormai un vero e proprio idolo a 360°.

Così come tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, anche Victoria si sta godendo alcuni giorni di relax in vacanza; per farlo, stando ad alcune recenti foto postate, pare abbia approfittato anche del litorale della sua città natale, Roma.

Come si vede nel nuovo post, la bassista si è fatta immortalare direttamente in spiaggia insieme a sua sorella, anch’essa dotata di un grande fascino; entrambe non indossano il pezzo sopra del bikini, e dunque solo la censura copre i loro décollété, come sottolineato anche dalla De Angelis nella didascalia.

Pioggia di like al post da parte dei milioni di fan della bassista, rimasti ancora una volta estasiati dalla sua bellezza, accompagna poi questa volta dall’ altrettanta bellezza di sua sorella; nei commenti si sprecano i complimenti per lei da ogni parte del mondo, a sottolineare l’amore universale dei fan per la bassista.

Victoria si gode quindi qualche giorno di riposo, in attesa di riprendere a fare musica coi Maneskin; il gruppo ha avuto un successo internazionale davvero travolgente e, a questo punto, non hanno nessuna intenzione di fermarsi ma vogliono anzi continuare a stupire tutti quanti