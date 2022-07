U&D anticipazioni: torna lui, incredibile!

Nelle ultime ore Lorenzo Pugnaloni tramite il suo profilo Ig, ha confermato ai fan “Marcello potrebbe tornare nel parterre over ”. Gli appassionati di Uomini e Donne non vedono l’ora di rivedere in studio l’ex cavaliere, infatti sono in tantissimi quelli che nonostante i sospetti che giravano sul suo conto, hanno continuato a sostenerlo.

Ancora oggi, molti telespettatori continuano a seguirlo sui social con la speranza che possa finalmente tornare all’interno del dating show. Intanto Marcello Messina ha confermato che la storia con Viviana è giunta al termine lo scorso giugno.

Ai tempi, l’ex cavaliere lasciò il programma per godersi a pieno la relazione con la dama, purtroppo però le cose tra i due non son andate nel verso giusto.

Per tale motivo, il cavaliere parlando con al redazione, avrebbe rivelato di voler rientrare a far parte del cast di Uomini e Donne. Ora non ci resta che aspettare le prossime news per capire cosa accadrà veramente. Voi cosa ne pensate?