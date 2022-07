Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento con la soap opera che arriva dalla Spagna.

Anche oggi, 21 luglio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Terra Amara, la cui messa in onda è iniziata da poco, ma come è accaduto nel suo paese d’origine ha fatto il pieno di spettatori.

Quindi non ci perdiamo in troppe parole e cerchiamo insieme di capire che cosa ci attendere di vedere per Yilmaz, soprattutto, che ha escogitato un piano particolare e molto pericoloso.

Terra Amara: Yilmaz evade ma qualcosa non va per il verso giusto

Iniziamo dicendo che Hunkar non vuole assolutamente che la felicità del figlio possa essere intralciata in qualche modo e sa perfettamente che Demir è innamorato di Zuleyha che fortunatamente ha sposato, anche se con l’inganno.

Ma sa anche che la donna non ha la stessa passione nei sentimenti perchè ama Yilmaz, così dopo averlo fatto arrestare, adesso sta impedendo che possa fare appello, l’uomo non deve sfuggire dalla pena di morte, e nasconde anche che lei è in dolce attesa dell’uomo in prigione, ovvero il suo vero amore della vita.

Il giovane, ormai nel braccio della morte, sa che non ha possibilità di salvarsi, ma si capisce, però che ha una possibilità, ovvero può tentare di evadere, per questo motivo si mette d’accordo con il compagno di cella, Suleyman e si fa accoltellare.

L’Akkaya viene portato in ospedale, e lui pensa di poter andare via, lasciando tutti senza parole, uscendo dalla finestra, anche se molto dolorante, salta da quella del bagno, convinto che questa è l’unica opzione che ha a disposizione.

Ma il meccanico trova la libertà oppure viene arrestato nuovamente? intanto Demir comunica che ha ricevuto una telefonata dalla gendarmeria che gli comunica cosa è appena accaduto.

Non ci resta che attendere le prossime puntate, per capire meglio cosa succederà ma non siamo molto convinti che riuscirà a farla franca in modo così semplice, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 circa su Canale 5.