Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento che ci attende per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera.

Anche oggi, 21 luglio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, ovvero la narrazione ambientata ad inizi del 1900 che lascia tutti senza parole per via di quello che vediamo e della situazione particolare che vivono le donne.

Come sappiamo è morto improvvisamente il padre delle sorelle Silva e loro stanno facendo di tutto per mandare avanti l’azienda di famiglia senza che nessuno si accorga di nulla, quindi vediamo cosa ci attende oggi.

Sei Sorelle anticipazioni: le Silva si salvano ma….

Iniziamo dicendo che Victoria ha sedotto Cristobal solamente con la voglia di far ingelosire il suo vero amato, ossia Rodolfo, e sembra che il tutto stia funzionando ed anche molto bene.

Il Loygorri sta diventando sempre più nervoso ed arrabbiato ed inizia, purtroppo, anche a trattare male la bella Blanca, con il quale non può terminare la relazione perchè si devono sposare, ma soprattutto ci sarebbe un enorme scandalo.

L’uomo, quindi, chiederà scusa per come si è comportato a Blanca, e la ragazza anche se con molta fatica accetterà le sue parole continuando così ad organizzare il grande evento, ma capirà ben presto che tutti e due i fratelli sono molto turbati.

Come sappiamo, poi, Zia Adolfina è in casa Silva solamente per capire cosa sta accadendo alle nipoti perchè è una grande ficcanaso, tramite i racconti di Elisa ha capito che qualcosa di molto grande è accaduto, ma non capisce cosa.

Per Adela e le sorelle, la zia è veramente una sorta di spina nel fianco e stanno cercando di tenere segreto tutto, fortunatamente, Salvador, dopo averla conosciuta ha capito la pericolosità della donna e cercherà, insieme a Diana, un piano per depistarla.

Riusciranno, quindi, a far credere che Don Fernando sia vivo e che sta bene ma è solamente fuori per un importante e lungo viaggio d’affari? Arriviamo a Donna Dolores e Carolina che stanno cercando un modo per salvare il matrimonio della Riviera.

La signora Loygorri suggerisce alla sarta di dire una piccolissima bugia, mettendo così fuori gioco Adela, come al solito sarà qualcosa di molto particolare, come siamo abituati a vedere, ma cosa?

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 circa su Rai1.