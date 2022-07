In una rivelazione shock, Lorella Cuccarini ha deciso di rivelare tutto riguardo Amici 22. Ecco cosa succederà nella prossima stagione

Sembra essere quasi tutto pronto per la nuova stagione di Amici di Maria De Filippi. Il famoso e più conosciuto Talent è sempre più prossimo all’edizione 2022-2023 e, mentre i telespettatori non aspettano altro che sapere quali saranno le prossime novità, si scaldano i motori in vista di una stagione particolarmente entusiasmante.

L’attenzione e la curiosità per quella che sarà la prossima edizione del talent è infatti altissima e in molti si stanno chiedendo quali saranno le prossime novità. Mentre si avvicina sempre di più, infatti, il giorno X, Lorella Cuccarini ha deciso di svelare tutto riguardo Amici 22. Ecco che cosa succederà nella prossima stagione.

Lorella Cuccarini svela tutto su Amici 22

Per la prossima stagione di Amici 22 sono previste numerose novità e rivelazioni. Ad anticiparlo è la stessa Lorella Cuccarini che ha parlato della prossima edizione dello strico talent di Mediaset. Tra le maggiori novità vi è quella riguardo il ritorno di Arisa sulla cattedra del canto.

Ovviamente, ci sarà la conferma della storica professoressa Celentano, per quanto riguarda il ballo, mentre ad oggi non si hanno ulteriori novità su questa cattedra. Tuttavia, riguardo il futuro (e la conseguente presenza) nel programma dei professori Raimondo Todaro e Veronica Peparini, c’è un silenzio assordante che non lascia ben sperare.

Tuttavia, nelle ultime ore Lorella Cuccarini è stata al centro della scena per via di un’informazione svelata riguardo la prossima stagione di Amici. La showgirl e storica presentatrice italiana ha infatti intervistato Todaro nel suo nuovo format web “Un caffè con”. Chiacchierando del più e del meno, la Cuccarini ha affermato: “Continua ad allenarti perché a settembre…”.

Durante la chiacchierata informale, la Cuccarini ha anche parlato di aneddoti molto interessanti riguardo la sua carriera. In particolare, la showgirl ha parlato del suo rapporto con la Celentano e dei continui battibecchi, i quali hanno spesso raggiunto livelli molto aspri. Per scherzare su quei momenti, la Cuccarini ha chiesto a Todaro (che con lei faceva squadra): “Possiamo svelare quanti calci ti ho dato sotto la sedia?”.

Il ballerino, ex volto di Ballando con le Stelle, ha risposto simpaticamente: “ Tornavo a casa con i lividi tra pedate e gomitate che mi davi”. Insomma, un’intesa che potrebbe essere replicata durante la prossima stagione di Amici.