Ignazio Moser parla della crisi con Cecilia, le sue parole

Ignazio Moser parla della crisi con Cecilia, ecco le sue parole: l’ex-ciclista sorprende tutti quanti con l’intervista a Chi.

L’amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip ormai diversi anni fa, portando i due ad essere una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo.

Sempre al centro delle voci di gossip, in una recente intervista al settimanale Chi l’ex-ciclista ha deciso ora di parlare del suo rapporto con la showgirl argentina, e anche della crisi; ecco cosa ha detto.

Ignazio Moser parla della crisi con Cecilia Rodriguez: ecco le sue parole a Chi

Mentre la sorella Belen conosceva e poi si separava da Antonino Spinalbese dopo la nascita della piccola Luna Marì, ritrovando anche l’amore col suo ex-marito, Stefano De Martino, Cecilia si è goduta il suo Ignazio nonostante dei momenti di crisi.

In merito a questo, in una recente intervista con Chi (ripresa anche da La Nostra TV) ha parlato proprio l’ex-ciclista, rivelando dei dettagli che faranno sicuramente piacere a tutti i fan.

“Abbiamo avuto un periodo di allontanamento e oggi lo consideriamo la prova della nostra capacità di superare anche i momenti difficili e ormai non abbiamo dubbi sul nostro amore” spiega Moser, rivelando dunque nonostante delle difficoltà (che possono capitare ad ogni coppia) alla fine i due sono riusciti a superare il tutto insieme.

La loro relazione è dunque più solida che mai, nonostante alcuni rumors, di tanto in tanto, dicano il contrario; l’amore è talmente forte che Ignazio si dice pronto a consolidarlo.

“Sento che è arrivato il momento di pensare a consolidare tutto quello che ho costruito in questi anni, sia nella vita privata che professionale” rivela, facendo sognare tutti i fan. Oltre alla realizzazione in ambito lavorativo, che sia arrivata l’ora di pronunciare il fatidico “sì”? In attesa di saperne di più, i due si godono la convivenza, rallegrata anche da due dolci e amorevoli cagnolini che hanno deciso di adottare.