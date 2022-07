Ferie: devo risponde al telefono se chiamano dal lavoro? La risposta shock

Ecco perché è fondamentale approfondire al meglio questo argomento, per capire quali sono davvero gli obblighi di un lavoratore mentre si trova in vacanza. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio come comportarsi quando siamo in ferie e ci arriva una chiamata di lavoro.

A chiunque, può capitare di dover fare i conti con telefonate o email durante le vacanze. Alcune volte possono essere anche molto insistenti, ma come dobbiamo fare in questi casi? e soprattutto, abbiamo l’obbligo di rispondere?

Prima o poi succede a tutti, ti trovi in piscina o in spiaggia a prendere il sole quando ad un certo punto ti squilla il cellulare, guardi ed è una chiamata di lavoro. Cosa fai? Metti giù o rispondi? Purtroppo, prima o poi bisogna fare i conti con questi inconvenienti. Ecco perché oggi vi sveleremo qual è la cosa giusta da fare.

Ferie estive: ecco cosa fa se ti arriva una telefonata di lavoro

Può capitare a chiunque di ritrovarsi in ferie e ricevere una chiamata di lavoro. In questi casi, in molti si domandano se ci siano obblighi o meno. In realtà la risposta può varie in base a diverse circostanze, come ad esempio dalle mansioni che si hanno, oppure gli obblighi che sono stati indicati all’interno del proprio contratto.

Sta proprio al lavoratore comprendere se diventa essenziale o meno rispondere a quella chiama di lavoro. Ovviamente esistono dei casi in cui abbiamo dato una reperibilità, in questo caso siamo obbligati a rispondere. Ma se al contrario non abbiamo firmato nessuna reperibilità, siete liberi di spegnere il cellulare e godervi a pieno la vostra vacanza.

Per verificare queste informazioni non vi resta che leggere attentamente il vostro contratto. In questo modo saprete esattamente cosa dovete fare e se potete spegnere definitivamente il cellulare aziendale. Voi cosa ne pensate?