Una Vita anticipazioni, Azucena contro di lui: la nipote di Rosina sembra essere davvero arrabbiatissima, ecco cosa succede.

Il quartiere di Acaçias, nell’ultimo periodo, è stato tutto emozionato per l’arrivo del figlio di Lolita e Antonito, Moncho; l’unico poco entusiasta del suo arrivo è suo nonno Ramon, che è terrorizzato all’idea di rivedere il nipote e affrontare il ricordo della morte del figlio.

Intanto, mentre David ha aggredito Aurelio impedendo che violentasse Valeria, Azucena è davvero arrabbiata con lui; ecco cosa succede nella puntata di oggi, mercoledì 20 luglio dalle anticipazioni.

Una Vita anticipazioni, Azucena contro di lui: cosa succede nella puntata di oggi

Azucena sarà la vera e propria protagonista dell’episodio di Una Vita che andrà in onda oggi; la giovane, molto bella, graziosa e buona, pare provare interesse per Guillermo, che ormai da tempo sta provando a corteggiarla.

Di recente però, lo ha visto in atteggiamenti abbastanza equivoci con Claudia (una compagna di accademia di Azucena che ha delle mire sul Sacristan) ed è molto arrabbiata, oltre che gelosa; il ragazzo ha provato a spiegarle che si tratta solo di un malinteso, ma Azucena non è apparsa molto convinta.

Stando alle anticipazioni per la puntata di oggi, Guillermo continuerà a spiegare come sono andate le cose ad Azucena e, per farsi perdonare, la inviterà ad assistere insieme a una Zarzuela. La ragazza seguirà il suo cuore e accetterà, o si farà ancora trasportare dall’orgoglio?

Intanto, sua madre Hortensia e sua zia Rosina non ne vogliono sapere nulla della famiglia Sacristan, specie di Pascual; le due si sentono ancora molto offese dal comportamento dell’uomo.

Considerando però la posizione di Azucena, decideranno di trovare un pretendente per la giovane e si metteranno dunque alla ricerca di un giovanotto che ritengono adatto a lei.

Come reagirà Guillermo alla notizia? La strada del Sacristan potrebbe complicarsi ulteriormente, proprio mentre si rallegrava della gelosia (e dunque dell’interesse) di Azucena; alla fine, i due si fidanzeranno davvero?