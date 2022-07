Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo ed attesissimo appuntamento per quanto riguarda la super seguita soap opera.

Anche oggi, 20 luglio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Terra Amara, ovvero la soap opera che è iniziata da poco su Canale 5 ma che sta riscuotendo un successo incredibile di pubblico.

In tantissimi hanno iniziato a seguirlo e l’hanno subito amata, proprio come è accaduto in Spagna dove ha avuto un’esplosione di pubblico, quindi non ci perdiamo in troppe parole e vediamo cosa succederà oggi!

Terra Amara anticipazioni: Hunkar lo vuole morto!

Iniziamo dicendo che Yilmaz è ancora in prigione a Istanbul e che molto probabilmente perderà la vita dato che è stato condannato, ma quando Gulten lo ha scoperto ha comunicato immediatamente l’accaduto a Zuleyha.

La ragazza, rimasta completamente senza parole ha fatto qualcosa d’impulso, ovvero ha lasciato immediatamente la tenuta, senza nessuno che la vedeva ed è andata, o meglio, voleva andare a trovare l’Akkaya, ma le cose non andranno come si pensa.

L’Hunkar è senza parole e molto cattiva, perchè ha cercato di ostacolare in tutti i modi la richiesta di appello che ha fatto il protagonista, vuole assolutamente che la condanna a morte si confermata.

Vuole che nessuno si metta tra Demir e Altun, nel mentre, il povero meccanico ha capito che non ha moltissime possibilità di vivere, e cerca di capire come può fare un piano per fuggire dalla prigione.

Il giovane, quindi, decide con il suo compagno di cella, Suleyman, di creare un piano per evadere, ma come? Nel bel mezzo della notte, Suleyman accoltella Yilmaz, il meccanico, gravemente ferito, viene ovviamente portato in ospedale.

In questo modo fuggire sembra molto più facile, ma l’Akkaya ha pochissimo tempo per pensare deve agire con la massima fratta, cosa succederà quindi? Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 circa.