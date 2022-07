Parole comuni: solamente una esiste, sai qual’è? Sei intelligente quindi!

Saresti in grado di trovare l’unica parola che esiste? Impossibile, solo i più intelligenti riescono a risolvere l’enigma. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

In questo periodo, molte persone si divertono a risolvere i vari quiz presenti sul web. Questi, oltre ad essere un ottimo modo per passare il tempo, sono anche molto utili per allenare la propria mente. Oggi infatti, vi proponiamo un enigma piuttosto complicato. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Il quesito in questione è un vero e proprio enigma grammaticale, come avrete notato dall’immagine qui sopra, al suo interno sono presenti ben 4 parole. In realtà 3 di queste, nonostante siano molte utilizzate, non sono ancora state accettate dall’Accademia della Crusca e quindi non esistono nel nostro vocabolario.

Al contrario, una di queste esiste veramente. Sei in grado di capire di quale si tratta? Vi avvertiamo sin da subito, questo test è davvero molto complicato, quindi risolverlo potrebbe risultarvi davvero difficile. Ma non preoccuparti, qui sotto ti sveliamo la risposta corretta.

Indovinello linguistico: riesci a trovare l’unica parola esistente? Impossibile

Se sei arrivato a questo punto o hai capito quale parola esiste veramente nel nostro gergo, oppure non hai la minima idea di quale possa essere. Come vi avevamo preannunciato, risolvere il quiz non sarebbe stato affatto semplice.

Infatti, le 3 parole inesistenti nel vocabolario in realtà sono molto utilizzate, sopratutto dai più giovani, ecco perché potrebbero confonderci. Generalmente, si pensa che la lingua sia qualcosa di statico, ma in realtà questa è in continua evoluzione. Nel corso degli anni, molte parole sono cambiati sia in base alla pronuncia per il loro significato.

Ma non preoccuparti, se proprio non riesci a trovare la soluzione te la sveliamo noi, ebbene l’unica parola esistente è Gaglioffo, ovvero una persona goffamente ridicola o buona a nulla; cialtrone presuntuoso e sciocco, anche come titolo ingiurioso.