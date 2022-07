Vediamo meglio insieme di quali segni stiamo parlando e se magari ci siamo anche noi in questa categoria particolare.

Come vi diciamo sempre leggere l’oroscopo è un momento rilassante che ci permette di staccare la spina da tutto quello che ci circonda e quindi perchè non dovremmo farlo, noi oggi però vi vogliamo indicare una particolare classifica.

Si stiamo parlando di quesi segno che si lamentano praticamente per qualsiasi cosa, che dite c’è anche il nostro o quello di una persona che conosciamo? Non ci perdiamo in troppe chiacchiere e controlliamo assieme.

Lamentarsi è il loro sport preferito: ecco di chi parliamo

Iniziamo con il primo segno, ovvero quello del Capricorno che è uno tra i più intelligenti che ci sono nello zodiaco, ma proprio per questo motivo è molto, ma molto polemico, se una cosa non va come lui la pensa è la fine!

Se tutti vedono il lato positivo delle cose sembra che ci è nato sotto a questo segno riesca a vedere solamente quello negativo e basta, insomma loro sono veramente molto polemici nella vita.

Il prossimo segno è quello della Vergine, che è molto critico nelle cose e per lui cercare il pelo nell’uovo è la normalità, cercate di fare un po’ meno, difficilmente riesce a capire il punto di vista degli altri.

Per questo motivo ci sono delle grandi litigate, che poi si risolvono sempre, ma per cose veramente minime che si potrebbero evitare tranquillamente senza andare a fare una lite per niente.

Ci troviamo poi davanti il segno del Leone che come sappiamo si lamenta praticamente sempre, anche per il niente se non va come lo ha pensato lui, anche se a differenza degli altri cerca sempre di comunicare, ma poi esplode, è più forte di lui.

Arriviamo all’ultimo segno, ovvero quello dello Scorpione che vede sempre il lato negativo delle cose e non riesce mai a trovare un modo che lo soddisfi per sistemarle, ecco perchè, in un primo momento si lamenta sempre.

Con il passare delle ore poi, riesce a recuperare la sua tranquillità e tutto passa in secondo piano, ma se se per lui inizia la lite difficilmente c’è qualcosa che lo calma se non è lui, o lei a volerlo.

E voi siete uno di questi segni che vi abbiamo appena indicato oppure conoscete qualcuno che lo è ed incarna la nostra descrizione? Continuate a seguirci per passare un po’ di tempo in totale relax, sia se vi trovate in vacanza che se state lavorando e siete a casa!