Terra Amara anticipazione: Zuleyha gli deve dire addio per sempre

La Altun è in dolce attesa, e tutti crederanno che il bebè che porta in grembo sia del marito…i due neo sposi tornano dal loro viaggio di nozze e la prima cosa che fà è chiedere informazioni sull’Akkaya.

E’ infatti andata diretta da Gulten, sperando che ci fosse una lettera per lei ma la donna è rimasta assolutamente delusa, per lei non c’è nulla, la giovane non è a conoscenza che l’uomo è tenuto sotto massima sorveglianza direttamente dal direttore del carcere.

E poi Zuleyha sta per ricevere una notizia, se possibile anche peggiore, Gulten infatti ha saputo che è stato condannato a morte il meccanico, ed ecco che la sposa novella inizia a disperarsi.

L’Akkaya, così senza avvisare nessuno decide di abbandonare la tenuta e correre dal vero amore della sua vita, ed unico, ma come riuscirà a raggiungere Yilmaz che si trova nel braccio della morte?