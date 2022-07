Vediamo meglio insieme che cosa sta per succedere nella soap opera della rai che è ambientata ad inizio dello scorso secolo.

Anche oggi, 19 luglio, abbiamo modo di assistere ad una nuovissima puntata per quanto riguarda Sei Sorelle, che non è iniziata da molto come soap opera ma riscuote un successo di pubblico enorme.

Quindi non ci perdiamo in troppe parole e vediamo come mai la bella Celia si trova in pericolo e cosa sta accadendo alla loro fabbrica, ovvero la Tessuti Silva che stanno cercando di mandare avanti anche dopo la perdita del padre che nessuno deve mai sapere!

Sei Sorelle anticipazioni: Celia è in forte pericolo

Iniziamo dicendo che il consiglio che ha fornito Cristobal è stato assolutamente fondamentale per la ditta, il medico ha infatti detto a Salvador e a Diana, che l’esercito, con il quale Don Ricardo ha preso degli accordi.

Infatti hanno bisogno di cloroformio e che la vendita può essere molto utile per la ditta delle Silva, al posto del tessuto per le divise, il Montaner ha cambiato i termini dell’accordo con l’oro per impedire che le sorelle perdessero dei soldi importanti.

In questo modo, Don Ricardo, per il momento è stato messo fuori gioco dalla fabbrica, e le sorelle possono, per il momento, tirare un sospiro di sollievo, ma per quanto durerà? Passiamo invece alla giovane Celia.

La ragazza si è lasciata convincere da Petra ad uscire con Joaquin, ovvero il cugino di Miguel, ma qualcosa non è andato come doveva, perchè l’uomo non è molto paziente con la giovane, infatti cerca di baciarla, spaventando la ragazza, dopo il suo nuovo rifiuto diventerà pericoloso.

Celia, purtroppo, sarà vittima di violenza ma dovrà nasconderlo a tutti, perchè sa bene che non si può uscire con un’uomo se questi non è il tuo futuro marito, per quanto riguarda German, ha promesso ad Adela che lascerà in santa pace Carolina.

Il Riviera, però, non riesce a soffocare i suoi sentimenti anche se è perfettamente a conoscenza che il suo matrimonio è senza speranza, ma la moglie non è dello stesso parere, la donna vuole salvare il matrimonio.

Miguel, poi, stupisce tutti e chiede a Petra di sposarlo perchè non si vuole più nascondere, non c’è motivo, ma sarà veramente possibile farlo? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 circa su Rai1.