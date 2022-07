Martina Colombari, in costume è un sogno per pochi: l’attrice incanta mentre si gode le vacanze, è davvero meravigliosa.

Sono passati circa trent’anni da quando giovanissima (appena 16enne) Martina Colombari vinceva Miss Italia; eppure, anche oggi che si avvicina ai cinquant’anni, l’attrice sfoggia una bellezza oltre ogni limite.

Dopo i suoi esordi come modella, è riuscita a imporsi come attrice recitando in diverse fiction, da Carabinieri a Fidati di me passando per Un medico in famiglia e I Cesaroni. Anche lei, come tante altre vip, in quest’estate si sta godendo il sole: in costume è meravigliosa, eccola.

Martina Colombari, in costume è un sogno per pochi: l’attrice incanta in spiaggia

Non soltanto gli occhi azzurri e i capelli biondissimi, ma anche il corpo scolpito slanciato da 175 cm d’altezza hanno contribuito a rendere Martina Colombari una delle attrici più amate, nonché una vera e propria icona di sensualità.

A 47 anni e mamma di Achille, avuto dal matrimonio con Alessandro Costacurta, la Colombari sfoggia però ancora una silhouette da sogno, da far davvero invidia alle ventenni; nella nuova foto pubblicata sul suo profilo Instagram la vediamo infatti in riva al mare, con un costume viola intero attillato che esalta tutto il suo corpo.

Allenata più che mai, dal costume si ergono le lunghe gambe, mentre il florido décollété pare contenuto a stento e uscire dalla scollatura del costume; una visione davvero da sogno, che mostra ancora una volta tutto il fascino della Colombari.

“E comunque la luce del tramonto e’ la più bella in assoluto 🌅🌅🌅. E poi ogni nuova alba comincia da un tramonto, giusto ? 🌅🌅🌅” scrive l’attrice nella didascalia, facendo il pieno di like con lo scatto.

Tantissimi anche i commenti sotto al post, con amici, colleghi e fan pronti a complimentarsi con lei per la sua bellezza; “E le 20enni mute… Spettacolo💔💔” scrive un fan, a sottolineare il fascino immutato della Colombari, mentre un altro tra i tanti sottolinea i muscoli e il corpo scolpito dell’attrice.