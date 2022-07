Valeria Marini shock, ha pensato di farlo: la confessione dell’attrice e showgirl in vista del suo ritorno in tv.

Attrice popolarissima e rinomata per il suo fascino e la sua bellezza, oltre che per le sue curve mozzafiato, Valeria Marini è pronta a tornare di nuovo tv; di recente, si è messa in mostra partecipando nuovamente al Grande Fratello Vip, oltre che all’edizione spagnola de L’Isola dei Famosi, ovvero Supervivientes.

In vista del ritorno in tv, questa volta però sponda Rai, l’attrice ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera, dove ha fatto una rivelazione shock; in passato, ha infatti pensato di farlo.

Nel corso della sua carriera, la Marini è stata spesso considerata una vera e propria icona di sensualità; sorprende dunque quanto rivelato in una recente intervista a Il Corriere della Sera (riportata anche da fanpage.it).

“Ci ho pensato un anno fa, dopo tante difficoltà. Mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento“ ha spiegato la Marini, parlando di un momento difficile attraversato in passato.

“Ne ho parlato con mia mamma e con un sacerdote. Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante” ha continuato, sottolineando poi tutta la sua fede e la sua stima per Papa Francesco.

La Marini però non concorda col voto di castità: “La religione ci pone dei limiti e poi sta a noi rispettarli. Per me la regola più importante è: rispetta il prossimo come te stesso. Comunque, sinceramente, la castità è contro natura“ spiega in merito.

Abbandonata l’idea di farsi suora, Valeria è pronta di nuovo a tornare in televisione; a settembre farà infatti parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, dove avrà modo di esibire il suo talento artistico davanti al conduttore Carlo Conti e ai consueti giurati, e sicuramente lontana dal convento.