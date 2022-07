Valentina Vignali, tutto in primo piano: addio zoom, la cestista, showgirl e modella offre un panorama da sogno ai fan.

I fan stanno probabilmente per finire gli aggettivi per descrivere Valentina Vignali, capace ogni volta di lasciarli completamente senza parole; la poliedrica cestista di Basket, nonché modella, showgirl e cantante, oltre che di diversi talenti è dotata di un fascino davvero unico.

Come molte altre sue colleghe, anche la Vignali si sta godendo il sole di quest’estate 2022, e non manca di certo di condividere alcuni scatti dalle sue vacanze; questa volta non serve nemmeno lo zoom, tutto in primo piano per un panorama da sogno.

Valentina Vignali, tutto in primo piano: addio zoom, in costume è stupenda

A Valentina sembra non mancare davvero nulla: i lineamenti mediterranei e un corpo scolpito, slanciato dai più di 180 cm d’altezza, ne fanno una delle vip più sensuali e fascinose del nostro mondo dello spettacolo.

Dopo aver pubblicato degli scatti promozionali per la sua linea di bikini, Valentina ha deciso di mostrarsi ora, ancora in costume, direttamente dalle spiagge della Sardegna; nel nuovo scatto pubblicato la vediamo infatti in riva al mare, appoggiata con mani e ginocchia a terra e coi capelli al vento.

Mentre si gode la frescezza dell’acqua, la Vignali offre un doppio paesaggio da urlo ai follower; non soltanto il mare cristallino sardo, ma anche il suo florido décollété messo in risalto dal bikini nero, mentre si intravedono anche le sue lunghe gambe.

Il post è stato subito riempito di like dai milioni di follower della Vignali, sempre molto sensibili al suo fascino; sotto il post, nello spazio dedicato ai commenti, si sprecano poi i complimenti per i suoi capelli e non solo.

“In Corsica stanno ammirando il panorama beati loro…” scrive scherzano un fan, elogiando la visione data dal corpo della Vignali, così come molti su questa linea esaltano tutta la sua sensualità; la speranza dei fan è di rivedere, già da settembre, la Vignali di nuovo anche in tv.