Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera che sta facendo impazzire il mondo!

Anche oggi, 18 luglio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Terra Amara, ovvero il programma che è iniziato da poco ma è super seguito, anche in Spagna, dove è iniziata ha fatto record di ascolti sempre.

Narra la storia di marito e moglie che hanno commesso un omicidio per legittima difesa e da quel momento in poi stanno scappando, ma sono stati derubati di tutti i loro averi ed al momento si fingono fratello e sorella per lavorare insieme.

Terra Amara anticipazioni: Yilmaz l’ha dimenticata?

Iniziamo dicendo che Zuleyha era assolutamente certa che sarebbe stata la moglie di Yilmaz per sempre, ma la donna ha dovuto rinunciare a tutto quando l’Akkaya è stato costretto a scappare ad Istambul per scappare alla condanna per la morta di Altun.

I due sono saliti sul treno che li portava verso una destinazione sconosciuta, ma la sarta, purtroppo ha dovuto abbandonare il suo sogno d’amore, anche perchè Demir le ha fatto la proposta di diventare sua moglie.

La sarta, anche se non vuole alla fine è obbligata a farlo, perchè Hunkar la ricatta, ecco perchè si è svolto questo matrimonio ma Zuleyha non è assolutamente felice, la sarta quindi è diventata la moglie del figlio della Signora.

Quando si sono sposati, mentre la ragazza era tristissima indossando il suo abito del matrimonio, Hunkar sporcava le lenzuola del letto coniugale per convincere tutti che avesse passato la prima notte con un uomo.

I neo sposi, poi sono partiti per la luna di miele e quando sono tornati, la bella sarta è andata subito da Gulten per avere informazioni su Yilmaz che si trova ancora in prigione e forse le ha scritto una lettera.

Ma la Altun adesso è una donna sposata, anche se la fede non le può impedire di provare un sentimento per l’uomo che ama veramente, Zuleyha quindi anche se fresca sposa è solamente interessata a sapere che se le ha scritto l’ex fidanzato.

Gulten, però, le comunica che non ha nulla da consegnarle da parte dell’uomo, anche perchè Altun è tenuto sotto massimo controllo direttamente dal Direttore del carcere, per un motivo preciso.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere insieme che cosa succederà sempre in onda su Canale 5 alle 15.45 circa.