Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda il nuovo appuntamento con la soap opera di Rai1 iniziata da poche settimane.

Anche oggi, 18 luglio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, ovvero la soap che parla di come riescono a gestire, in modo nascosto, una fabbrica tessile delle sorelle ad inizio del 1900.

In questa epoca le donne non avevano la possibilità di fare tutto quello che possiamo noi, quindi la vita era molto diversa per loro e stanno facendo di tutto per far credere che il padre, morto, è ancora vivo e dirige ancora lui.

Sei Sorelle anticipazioni: Don Ricardo trama qualcosa di enorme

Iniziamo dicendo che Don Ricardo incute nuovamente terrore, perchè vuole sempre mettere le sue nipoti in seria difficoltà, in quanto vuole tutte le quote della loro fabbrica tessile.

Ha provato ad utilizzare l’aiuto si Salvador Montaner, ovvero il direttore della Tessuti Silva, ma lui gli ha voltato le spalle ed ha confessato tutto ad Adela Diana e Celia, voltandogli così le spalle.

Si è poi pentito della sua scelta ed ha iniziato a fare il doppio gioco, ma il suo atteggiamento, ovviamente non passerà inosservato, e Don Ricardo inizia a non fidarsi più di lui, e dopo averlo fatto seguire decide di corromper un operaio per avere le informazioni che lui cerca.

Adela è riuscita a scoprire che i fiori li mandava Carolina, ovvero la Signora Rivera perchè si voleva vendicare del marito, perchè German ha confessato di amara la Silva, anche se ha provato ad allontanarsi da lei il sentimento c’è.

Il noto sarto decide di confessare tutto ad Adela e che per lei farebbe qualsiasi cosa, promettendole anche di lasciare definitivamente la moglie e passare il suo tempo solamente con lei.

Ma i due innamorati, prestissimo dovranno affrontare un problema che gli impedirà di vivere il loro amore come vogliono, nel mentre, Francisca è prontissima a conoscere il maestro che la seguirà, ovvero Tabuyo, per affrontare l’audizione che è riuscito a prendere per lei Don Luis.

Donna Dolores, nel mentre, cerca di impedire che tra i figli ci possano essere litigi e per questo motivo ha chiesto a Blanca di non vedere più Cristobal per evitare che Rodolfo sia geloso.

Ma la donna, scopre qualcosa di particolare che non le piace molto, ovvero che il primo figlio tradisce la sua fidanzata con una bella donna e molto intrigante, decide di non intervenire ma mette sull’attenti il figlio.

Nessuno deve capire che cosa sta facendo e deve sposare la Silva ugualmente, perchè ormai tutti lo sanno, arriviamo a Diana, che sta cercando di fermare Don Ricardo, sempre con l’aiuto di Salvador mentre Celia capisce che Joaquin non è assolutamente la persona che pensava.

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16 circa su Rai1.