Orietta Berti: la confessione che tutti aspettavano

Orietta Berti è pronta a vestire i panni di opinionista del Gf Vip. Scopriamo le sue parole e come mai ha scelto di partecipare al reality.

Orietta Berti è sicuramente una delle cantanti più apprezzate del momento, in questi anni è riuscita a conquistare anche i più giovani grazie al brano cantato con Fedez ed Achille Lauro. Ora però, la nota cantante sarebbe pronta ad iniziare un nuovo percorso all’interno del Gf Vip.

Orietta non vede l’ora di partecipare al reality, ma non come concorrente, lei infatti sarà una delle opinioniste del Gf Vip. Questa è la prima volta per la Berti e sarà in compagnia di Sonia Bruganelli. Qualche ora fa la cantante ha rivelato le sue prime sensazioni e soprattutto come mai ha deciso di accettare la proposta di Alfonso Signorini.

In questi mesi, Orietta ha riscontrato un’enorme successo, ora anche i giovani si sono appassionati al suo personaggio e non vedono l’ora di vederla nei panni di opinionista del Gf Vip. La Berti ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, proprio qui ha svelato alcuni dettagli inaspettati.

Siete curiosi di scoprire le sue parole? Vediamole insieme.

Orietta Berti: ecco perché ha accettato di partecipare al Gf Vip

Nel corso di una intervista rilasciata al settimanale Chi la Berti ha fatto delle rivelazioni shock raccontando i motivi che l’hanno proposta ad accettare la proposta di Alfonso Signorini. La cantante si siederà accanto a Sonia Bruganelli, le due dovranno commentare le vicende dei concorrenti, sicuramente non mancheranno i colpi di scena e le risate.

Orietta durante l’intervista ha confessato “Mi incuriosisce vedere tutta quella gente chiusa nello stesso posto per molto tempo, con il carattere che ho io non riuscirei. L’anno scorso l’ho seguito perché c’era il mio amico Giucas Casella“.

Orietta e Giucas sono amici da diversi anni, tant’è che la cantante ha voluto raccontare un episodio capitato al mago in cui ha rischiato grosso. La cantante ha svelta che Giucas una sera si è infilato uno spillone nel posto sbagliato durante uno dei suoi spettacoli. Il mago ha iniziato a sanguinare tanto da chiamare un’ambulanza.

Ora i fan non vedono l’ora di vedere Orietta nei panni di opinionista del Gf Vip. Voi cosa ne pensate?