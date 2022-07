Lutto improvviso nel cinema: è morto l’attore a soli 28 anni

Brutte notizie per i fan di Big Mouth, la serie targata Netflix perde uno dei protagonisti più amati. Scopriamo di chi si tratta.

Quando parliamo di Netflix, facciamo riferimento ad una piattaforma che ha incontrato un notevole successo, fondamentalmente immediato. L’idea innovativa di permettere ad una larga scala di persone l’accesso a film, serie tv, documentari e docu-film (praticamente a costo 0) – si è rivelato l’investimento vincente. In pochissimo tempo, migliaia di utenti hanno deciso di iscriversi alla piattaforma, in modo da poter godere non solo della visione di contenuti famosi e premiati, ma anche del tutto inediti.

Dopo i primi successi infatti, Netflix riuscì ad ottenere un guadagno tale da potersi permettere di autoprodurre in tutto il mondo prodotti assolutamente nuovi. Tra questi, non possiamo non citare Big Mouth – serie tv cartoon originale della piattaforma, creata da Nick Kroll, Andrew Goldberg, Jennifer Flackett e Mark Levin. A questo proposito, un’orribile notizia ha sconvolto i fan della serie – tragedia confermata da Cinematographe: uno dei protagonisti della serie è venuto a mancare prematuramente.

Netflix: addio a Jack Knight, il piccolo Devon di Big Mouth

I fatti risalgono a giovedì sera, giorno in cui Jack Knight è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione di Los Angeles. Il giovane aveva appena 28 anni, pertanto proseguono le indagini circa le ragioni dietro la scomparsa prematura. Attualmente, non è giunta nessuna chiarificazione in merito da oltreoceano, ma sicuramente verranno pubblicati aggiornamenti nei prossimi giorni.

Jack Knight era un giovane cabarettista e comico, conosciuto principalmente per il suo ruolo di Devon in Big Mouth, la serie che tratta i drammi adolescenziali e le possibili esperienze di droga, alcol e sesso. Oltre a prestare la voce ad uno dei protagonisti, Knight faceva parte del gruppo di autori del cartoon e aveva collaborato in relazione alla stesura delle varie sceneggiature.

“Jack era un comico isterico e onesto. Mancherà sicuramente tantissimo a tutti” – sono state le dichiarazioni della Comedy Central. Knight godeva di una certa fama, soprattutto grazie ai suoi prodotti The Bust Down e The Comedy Lineup, serie delle quali era il co-creatore. Data la giovane età, la sua morte improvvisa ed inaspettata ha lasciato l’amaro in bocca a moltissimi fan e soprattutto ai familiari del cabarettista, attualmente privi di una reale motivazione.