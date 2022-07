Una Vita anticipazioni, Genoveva sciocca tutti: la Salmeron fa una mossa del tutto a sorpresa, ecco cosa succede nella nuova puntata.

Negli ultimi tempi, si è acceso sempre di più l’odio fra Aurelio e Genoveva; la Salmeron non ha più nessuna intenzione di giocare il ruolo della moglie tradita alla mercé del marito, mentre il Quesada vuole vendicarsi di quanto fatto da Genoveva anni prima a Natalia.

Dopo il ricatto della Salmeron, Aurelio sta studiando insieme a Marcelo le contromosse ma, a stupire, è ancora una volta Genoveva; la donna sciocca tutti con una mossa a sorpresa, ecco cosa succede nella puntata in onda oggi, domenica 17 luglio.

Una Vita anticipazioni, Genoveva sciocca tutti: cosa succede oggi, 17 luglio

Genoveva ha scoperto tutta la verità su David, Valeria e Rodrigo ed è pronta a prendersi gli affari di Aurelio, contrario a ogni coinvolgimento della moglie; il Quesada sa però che Genoveva ha delle foto che lo incastrano per il delitto di Anabel e, almeno per il momento, deve attendere per la sua vendetta.

L’equilibrio si è rotto anche fra David e Valeria: l’uomo, innamorato della sua finta moglie, ha deciso di lasciare il quartiere per evitare di soffrire, mandando anche al diavolo Genoveva.

Proprio la Salmeron ha fatto visita a Valeria, mentendo sull’uomo; secondo la versione di Genoveva, David avrebbe accettato un altro incarico più remunerativo, e l’avrebbe lasciata qui da sola. Stando alle anticipazioni per la puntata di oggi, Genoveva continuerà ad attaccare Valeria rivelandole come in realtà suo marito non sappia minimamente dove sia Rodrigo.

Cosa deciderà di fare Valeria, sempre più in balia di intrighi e rimasta praticamente sola? La pianista, per prima cosa, affronterà Aurelio chiedendogli di rivelargli finalmente tutta la verità.

Intanto, Dori continua a scontrarsi con Felipe, ma questa volta l’infermiera è categorica: o l’avvocato deciderà di farsi curare coi suoi metodi, oppure lei farà le valigie. Ramon invece è molto preoccupato dall’arrivo ad Acaçias di suo nipote Moncho; il Palacios ha paura di cedere per il dolore del ricordo di Antonito.