Elisa Isoardi e la rinuncia che non immagini: ecco cosa ha svelato la conduttrice, pronta di nuovo a tornare in televisione.

Mentre si gode il sole e le vacanze, sfoggiando tra l’altro una bellezza sublime e un corpo mozzafiato, Elisa Isoardi si prepara al grande ritorno in tv; dopo le esperienze come naufraga a L’Isola dei Famosi e quella da ballerina a Ballando con le stelle, è pronta a tornare alla conduzione in un programma tutto suo.

Questi mesi estivi serviranno per riposarsi, e poi di nuovo in onda; tornata sotto i riflettori, ha concesso una nuova intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dove fa una particolare rivelazione sulla sua vita privata.

Elisa Isoardi e la rinuncia che non immagini: la nuova intervista a Tv Sorrisi e Canzoni

Pronta a tornare alla conduzione con Vorrei dirti che…, in onda la domenica pomeriggio su Rai 2, Elisa Isoardi si è aperta anche sulla sua vita privata in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni (come riporta anche il sito La Nostra Tv).

Nello specifico, la conduttrice ha parlato della sua situazione sentimentale, rivelando come stia bene anche da single e non sia alla disperata ricerca di un uomo con cui impegnarsi.

“Da sola stavo prima e da sola sto ora. Se dovessi incontrare un uomo con il quale c’è un rispetto reciproco in termini di libertà e onestà intellettuale, ben venga” spiega la Isoardi in merito ad una relazione, che non cerca in maniera ossessiva perché anche così “vivo bene”.

La conduttrice, a cui di certo non mancheranno i pretendenti, sottolinea poi che una donna per realizzarsi non deve per forza avere una famiglia. “Nel 2022 essere donna non significa fare i figli e avere accanto una persona” rivela, confessando tra l’altro come il consiglio della madre sia sempre stato quello di dare priorità al lavoro.

Il prossimo dicembre, Elisa taglierà il traguardo dei quarant’anni e lo farà sicuramente in onda col suo programma, a prescindere dal fatto che sia single o meno; il pubblico è pronto a riabbracciarla con molto entusiasmo.