Alessia Marcuzzi l’anticipazione che non ti immagini sul programma

Ecco l’anticipazione che Alessia Marcuzzi ha fornito ai suoi fan. Nuovo programma in arrivo con novità che non puoi immaginare

Finalmente torna Alessia Marcuzzi! La sua assenza dai palinsesti televisivi, infatti, è durata per un anno e la sua assenza si è fatta sentire moltissimo. La conduttrice 49enne o scorso anno aveva dato l’addio alla Mediaset e ai programmi dell’azienda, ma la sua ripartenza avverrà in Rai.

Il prossimo 22 novembre, infatti, Alessia Marcuzzi ripartirà con il suo nuovo programma “Boomerissima”, una trasmissione scritta da lei stessa, insieme ad altri due autori. Si tratterò di una trasmissione made in Italy al 100%. Ecco quali sono le anticipazioni rilasciate dalla Marcuzzi sul suo nuovo programma televisivo

Nuovo programma televisivo per Alessia Marcuzzi: le anticipazioni

Dopo averlo proposto al direttore dell’intrattenimento Rai, Stefano Coletta, Alessia Marcuzzi ha ricevuto il via libera per quello che sarà un programma tutto suo. Boomerissima aprirà i battenti il 22 novembre e sarà in tv per tutta la stagione 2022-2023. In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, la Marcuzzi ha parlato di quello che sarà il nuovo format.

Lo scopo, secondo la Marcuzzi, avrà lo scopo di mettere a confronto “mondi e generazioni diversi, dagli anni Settanta a oggi”. Proprio per questo il nome “boomer”, riferito alle persone che hanno più di quarant’anni. Secondo quanto riferito dalla Marcuzzi, l’idea è nata da una conversazione con suo figlio Tommaso di 21 anni.

Boomerissima sarà un varietà che avrà al centro film, musica, oggetti, sport e mode, oltre a fatti di cronaca. Sono previsti ospiti, sketch, sfide e ricordi, mentre ad essere al centro dello spettacolo saranno le sfide generazionali, con l’obiettivo di realizzare ed individuare punti di incontro tra gli adulti e i giovani.

Secondo le anticipazioni fornite da Alessia Marcuzzi, la trasmissione verrà divisa in tre parti. La prima parte sarà in studio, mentre la seconda avverrà all’esterno: in questo caso la Marcuzzi intervisterà le persone per strada sulle tematiche generazionali. L’ultima parte avverrà in casa della Pinella, grazie all’aiuto di una speciale coreografia.

Sarà in quest’ultima parte che la Marcuzzi converserà con suo figlio Tommasso, il quale apparirà per la prima volta in uno schermo televisivo. Dunque, l’appuntamento è per il prossimo 22 novembre con Boomerissima.