Una Vita anticipazioni, Felipe è in guerra…l’Alvarez-Hermoso scopre la verità: ecco cosa succede nella nuova puntata.

La situazione ad Acaçias è pronta ancora una volta ad infiammarsi in vista del week end. Nelle scorse puntate, abbiamo assistito alla rottura fra David e Aurelio; l’Exposito si è innamorato di Valeria e non sopporta più la messa in scena, ma il Quesada dà la colpa alla moglie.

Intanto, mentre Ramon deve capire cosa fare con Fidel, Felipe sembra stia vivendo un momento di tensione con la sua infermiera; cosa succederà ai vari personaggi nel corso della puntata di oggi, 16 luglio?

Dori è ormai al servizio di Felipe, come infermiera, da qualche tempo e l’Alvarez-Hermoso (anche a detta dei vicini) sta migliorando a vista d’occhio grazie alle sue attenzioni; l’infermiera sembra essere infatti l’unica a capire la radice del problema di Felipe e vuole risolverlo con le moderne tecniche della psicanalisi, senza però rivelare a nessuno il suo vero intento.

Mettere in pratica la sua terapia con Felipe risulta però davvero parecchio difficile, ecco perché stando alle anticipazioni, nella puntata di oggi i due avranno un nuovo scontro; durante la discussione, Dori svelerà a Felipe di avergli somministrato fino ad ora soltanto un placebo, e non le medicine prescritte dal dottore. Come reagirà l’avvocato alla notizia? Potrebbe essere davvero una svolta per la sua salute.

Intanto, David prende le valigie e lascia l’appartamento dove fino al momento ha vissuto con Valeria; dopo che l’uomo lascia la casa però, Valeria riceve un’inaspettata quanto inquietante visita di Genoveva. La Salmeron è pronta a scagliare l’attacco decisivo contro la moglie di Rodrigo, e pare essere meno accomodante del marito, che si è invaghito di lei…

Azucena continua a essere gelosa di Guillermo, anche se Pascual continua ad essere contrario al corteggiamento e obbliga il figlio a stare lontano dalla giovane; l’imposizione non va per nulla bene a Hortensia e Rosina, che ne fanno una questione d’orgoglio personale, prendendola come un’offesa.