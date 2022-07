Test: sai rispondere? Impossibile, sbagliano tutti

Mettiamo alla prova le vostre conoscenze grammaticali della lingua italiana: il test è particolarmente difficile, tutti falliscono.

Nel corso dei decenni, la lingua parlata – così come quella scritta – è divenuta via via sempre più semplice. Un tempo infatti gli italiani erano soliti utilizzare tutti i tempi verbali previsti dalla grammatica, attualmente invece si tende ad utilizzare infinito, presente, imperfetto e passato.

Possiamo affermare tuttavia che in alcune regioni del Sud, i cittadini utilizzino ancora verbi attualmente meno comuni come ad esempio il passato remoto. Una volta chiarito questo punto, occorre sottolineare un altro aspetto fondamentale: tecnicamente andrebbero utilizzati tutti i verbi della grammatica, sulla base delle condizioni temporali della frase.

Vi proponiamo quindi questo test grammaticale, la frase è la seguente: “Quando ___ le finestre, entrò una nube di fumo”. Tra le soluzioni vediamo riapro, riapersero, riaprono e riapriranno. Come potete vedere, manca tra le soluzioni la forma semplificata del passato remoto utilizzata oggi: riapriranno. Questo perché, come abbiamo anticipato precedentemente, abbiamo intenzione di farvi fare un salto nel passato, cercando di spingervi ad utilizzare una coniugazione per così dire più colta e formale. Qual è quindi l’opzione corretta? Scopriamo insieme la soluzione nel prossimo paragrafo.

Test – Soluzione

La lingua italiana rappresenta forse uno degli idiomi più difficili da apprendere per gli stranieri, tanto che spesso gli stessi italiani sbagliano le strutture grammaticali e l’utilizzo dei tempi verbali. Pensate poi che ad oggi il parlato e lo scritto sono stati semplificati drasticamente. Leggere un libro prodotto un centinaio di anni fa, potrebbe causarvi non pochi problemi di comprensione.

A questo proposito, il test grammaticale che vi abbiamo proposto, ci permette di apprendere una nuova coniugazione del verbo riaprire, utilizzato un tempo con la forma riapersi. A questo punto, se faticavate a trovare la soluzione, ora l’opzione corretta dovrebbe risultarvi chiara e netta.

Ripetiamo insieme la frase proposta: “Quando ___ le finestre, entrò una nube di fumo”; qual è quindi la forma corretta del passato riapro, riapersero, riaprono o riapriranno? Ebbene, come potete vedere dall’immagine proposta, l’opzione corretta è RIAPERSERO! Una forma di passato utilizzata anni fa, ma da considerarsi corretta – benché rara – anche nei giorni nostri.