Manca sempre meno alla settima edizione del Gf Vip, da non credere, Signorini avrebbe già scelto 3 ex noti concorrenti. Ecco di chi si tratta.

Alfonso Signorini sta già pensando ai possibili concorrenti da inserire all’interno della casa del Gf Vip. D’altronde non manca pochissimo a Settembre, ecco perché il noto presentatore ha iniziato ad organizzare il tutto. Ovviamente, sono già uscite le prime indiscrezioni. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Nelle ultime ore continuano a circolare molte indiscrezioni sui papabili nomi che prenderanno parte al Gf Vip 7. A dare qualche indizio è stato il noto influencer Amedeo Venza che ha svelato in anteprima una notizia shock. A quanto sembra, Alfonso starebbe pensando di ripescare ben 3 ex concorrenti del Gf Vip 6.

I fan non si aspettavano assolutamente una notizia del genere, soprattutto vedendo i nomi dei vipponi. Probabilmente si vocifera il ritorno di Alex Belli, ma non è finita qui, scopriamo quali sono gli altri due papabili nomi.

Gf Vip: Alfonso Signorini rivuole Alex Belli insieme ad altri due ex concorrenti

Nella scorsa edizione del Gf Vip non si è fatto altro che parlare di Alex Belli e del triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran. Ora Alfonso Signorini rivorrebbe all’interno della casa del Gf Vip proprio il noto attore, ma non solo, in ballo ci sarebbero anche altri due nomi.

Stiamo parlando di Giucas Casella e Francesca Cipriani, proprio loro due hanno ricevuto parecchi apprezzamenti, soprattutto per via della loro simpatia. Ora Alfonso rivorrebbe tutti e tre nella nuova edizione del Gf Vip. Stando a quando ha rivelato Amedeo Venza non sarà una presenza duratura, ma si tratterranno solo per qualche giorno.

Intanto, Dagospia, ha lanciato un ulteriore gossip su un altro possibile concorrente, ovvero Patrizia De Blanck. La contessa ha già partecipato al reality show qualche anno fa, ma a quanto sembra sarebbe pronta a rimettersi nuovamente in gioco.

Ma non è finita qui, tra le varie indiscrezioni emerse c’è anche quella su una delle principesse Salassie e a quanto sembra, Clarissa sarà al timone del Gf Vip party. Per scoprire cosa accadrà non ci resta che aspettare le prossime news.

Voi cosa ne pensate?