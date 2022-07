Come rispondi alla domanda? Impossibile risolvere l’indovinello

Ecco per te un nuovo indovinello di logica che dovrai risolvere. Come rispondi alla domanda? Per molti è impossibile

Anche oggi vogliamo mostrarti un test di intelligenza che metterà alla prova le tue abilità nascoste. Come ogni giorno, infatti, proponiamo giochi, test, quiz e prove utili ad occupare il tempo in maniera costruttiva, impegnando il cervello e misurando le proprie abilità.

Grazie a questi giochi di intelligenza, infatti, potrai tenerti sempre allenato (ricorda che puoi trovare altri quiz, test della personalità, enigmi, indovinelli e rompicapo visitando il nostro sito web nella sezione, curiosità). Oggi, quindi, ti proponiamo un nuovo gioco. Ecco per te un nuovo indovinello di logica che dovrai risolvere. Come rispondi alla domanda?

Ecco il nuovo indovinello: come rispondi alla domanda?

Tenere allenata il proprio cervello è un’abitudine da non perdere mai di vista. La nostra mente, infatti, ci permette di ragionare, risolvere problemi e prendere decisioni anche importanti. A questo proposito ci vengono in nostro aiuto particolari giochi, test e quiz di intelligenza che possono esserci utili per raggiungere il nostro scopo.

Sono moltissimi, infatti, i test di intelligenza presenti sul web. Tanti di questi diventano dei veri e propri tormentoni e altri, particolarmente complessi e difficili da risolvere, vengono condivisi con la speranza che si possa trovare una soluzione o con l’intento di sfidare coloro che hanno deciso di impegnarsi al massimo per risolvere il rompicapo.

Quello che ti proponiamo oggi è un indovinello particolarmente complesso che in tanti hanno giudicato “impossibile da risolvere”. Al centro del gioco c’è un astuccio che contiene pastelli di colori diversi tra loro e il nostro compito sarà quello di rispondere ad un enigma apparentemente facile da risolvere ma che, in realtà, ti metterà in difficoltà.

Non dovrai fare altro che leggere il testo dell’indovinello e cercare la soluzione del rompicapo. Ecco cosa ti chiede: “Se nel tuo astuccio il pastello rosso è il sesto da sinistra e il quarto da destra, quanti pastelli ci sono in tutto nell’astuccio?”.

Prima di dare la soluzione in fretta e furia (in molti avranno subito pensato al numero 10) cerca di pensare con attenzione. Prenditi quindi tutto il tempo necessario per capire e valutare tutte le opzioni, prima di dare la risposta che per te è la più giusta.

A questo punto non possiamo fare altro che fornirti la soluzione dell’enigma. Nell’astuccio ci sono 9 pastelli in totale: 5 sono alla sinistra del rosso e 3 sulla sua destra.