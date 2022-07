Carmen Di Pietro: confessione shock sulla figlia

Arriva l’affermazione shock su sua figlia. “Ha rischiato di morire”: ecco che cos’ha detto a proposito Carmen Di Pietro

Con una lunga intervista Carmen Di Pietro parla di un incredibile episodio che le è capitato nella sua vita privata. La showgirl ha infatti parlato a lungo di ciò che le è successo al magazine “Gente”, con cui si è sfogata dopo aver subito un episodio particolarmente preoccupante per lei e la sua famiglia.

La showgirl ed ex concorrente dell’Isola Dei Famosi ha infatti parlato della sua vita privata, raccontando del triste episodio che ha visto protagonista sua figlia Carmelina. Con parole dure e commoventi, infatti, la Di Pietro ha parlato di un episodio shock riguardo sua figlia: “Ha rischiato di morire”. Ecco che cos’ha detto a proposito Carmen Di Pietro.

Carmen Di Pietro racconta l’episodio con sua figlia: “Ha rischiato di morire”

“È nata prematura di 8 mesi – ha dichiarato Carmen Di Pietro, intervistata da “Gente” – era così piccini che l’hanno trasferita in un altro ospedale: da Salerno a Battipaglia e messa in un’incubatrice”. La showgirl ha così raccontato il triste episodio che ha visto sua figlia in pericolo.

“I medici mi dissero ‘Faremo di tutto per salvarla’ – ha continuato la Di Pietro – Puoi immaginare, piangevo tutte le notti”. Tuttavia, alla fina la figlia di Carmen Di Pietro è riuscita a lottare e tutto è andato bene. Oggi, infatti, Carmelina è cresciuta ed è un adolescente bellissima.

Carmen Di Pietro ha partecipato all’isola dei famosi insieme a suo figlio Alessandro, ritiratosi anticipatamente per motivi di studio. Inoltre, la showgirl è stata legata sentimentalmente a Giuseppe Iannoni fino al 2016 e oggi i suoi fan si chiedono se nella sua vita c’è un altro uomo.

“Innamorarmi? Magari – ha detto la bella Carmen – Non me lo vado a cercare con il lanternino. Se ci deve essere un incontro deve avvenire in modo spontaneo. Altrimenti me ne sto da sola. E pure bene”. Dunque la famosa showgirl ed ex naufraga del reality in onda su Canale 5 è in cerca di amore, ma ad oggi non ha ancora trovato la sua anima gemella.

La bella Carmen ha infatti sempre affermato che i suoi due figli, Alessandro e Carmelina, sono la priorità assoluta e che si vogliono molto bene tra loro.