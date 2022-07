Una Vita anticipazioni, Luzdivina lo ha tradito! Colpo di scena nella nuova puntata della telenovela, ecco cosa succede.

Nelle ultime puntate di Una Vita, abbiamo visto determinati personaggi protagonisti: Felipe ha deciso di partecipare ad una cena con Liberto, José e Ramon, suoi amici di sempre, ma nonostante questo sembra non voler chiarire con Dori.

Guilellermo entra sempre di più in confidenza con Claudia, compagna di ballo di Azucena, che viene improvvisamente colta dalla gelosia; intanto, un altro nuovo personaggo, Luzdivina, lo tradisce. Ecco cosa succede nella nuova puntata in onda oggi, venerdì 15 luglio.

Una Vita anticipazioni, Luzdivina lo ha tradito: cosa succede oggi, venerdì 15 luglio

Luzdivina è stata scelta direttamente da Marcelo come cuoca per la casa dei Quesada, con la ragazza che gli ha fatto un’ottima impressione; soprattutto, il maggiordomo ha visto nella giovane una grande somiglianza con la nipote, Sara.

I due sono entrati a poco a poco in confidenza, ma non sono mancati i momenti di tensione e le discussioni; di recente, incalzata da Genoveva, Luzdivina ha confessato alla sua signora la somiglianza con la nipote del maggiordomo.

Scoperto quanto fatto da Luzdivina, Marcelo è andato su tutte le furie; stando alle anticipazioni per la puntata di oggi, la cuoca tenterà di avvicinarsi di nuovo al maggiordomo, ma Marcelo non crederà alla sincerità della giovane e gli negherà il suo perdono. La Salmeron, dal canto suo, sa che Marcelo è un fidato alleato di suo marito Aurelio e vuole dunque scoprire i suoi punti deboli per evitare eventuali attacchi.

Intanto, Claudia continua ad avvicinarsi a Guillermo, frequentando il ristorante; Azucena vede che tra i due c’è complicità e crede che il Sacristan la stia corteggiando, e dunque chiede spiegazioni al giovane con una punta di gelosia.

La giovane coppia potrebbe poi avere due alleate totalmente inaspettate: Rosina e Hortensia. Le due scoprono che Pascual ha proibito al figlio Guillermo di corteggiare Azucena e, ferite nell’orgoglio, si recano al ristorante per chiedere spiegazioni all’uomo, con un tono tutt’altro che cordiale.