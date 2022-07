Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento con la soap opera tanto amato quanto particolare.

Anche oggi, 15 luglio, abbiamo modo di assistere ad una nuova puntata di Sei Sorelle, ovvero il programma che è iniziato da poco ma riesce a catturare il cuore di un numero sempre crescente di telespettatori.

La storia è ambientata in una Madrid dello scorso secolo, perchè stiamo parlando degli inizia del 1900 quindi qualcosa molto lontano da noi e come possiamo vedere anche quello che accade, adesso ci sembra molto particolare.

Sei Sorelle anticipazioni: German promette di farlo ma….

Iniziamo dicendo che Don Ricardo è tornato a far paura alle sorelle Silva perchè vuole metterle assolutamente nei guai per potersi prendere la ditta di tessuti che sempre ha voluto ma del quale ha solamente alcune quote.

Fino ad oggi ha sempre fatto le cose con l’aiuto di Salvador Monaner, ma il direttore della Tessuti Silva ha deciso di cambiare idea e non aiutarlo più nel suo scopo, ed ha confessato ad Adela, Dina e Celia che era d’accordo con l’uomo.

Decide quindi di fare il doppio gioco, aiutando le sorelle, ma ovviamente, la sua decisione non passa inosservata agli occhi di Don Ricardo, che capisce un cambiamento nell’uomo, decidendo quindi di corromper un’operaio per avere le informazioni che gli occorrono.

Adela, nel mentre scopre chi le manda i fiori misteriosi da giorni, ovvero è Carolina, la moglie di Rivera che si vuole vendicare del marito, mentre German ha dichiarato il suo amore per la Silva, anche se sono lontani non cambia nulla.

L’uomo si dichiara alla ragazza dicendo di essere pronto ad affrontare una nuova vita lasciando anche la moglie, ma presto dovranno affrontare un gran bel problema, ed il loro amore ne potrebbe risentire.

Per quanto riguarda Francisca è assolutamente pronta per incontrate il Maestro Tabuyo per un’audizione speciale che, Don Luis, è riuscito a procurarle con tanta fatica, ma andrà tutto per il meglio?

Per quanto riguarda Donna Dolores sta cercando di bloccare una lotta tra i figli ed ha chiesto quindi a Blanca di non uscire più con Cristobal ed inoltre di anticipare le nozze, anche perchè capisce che il primo figlio tradisce la fidanzata con la bella Victoria.

La donna non farà nulla ma dirà a Rodolfo di fare la massima attenzione e comunque deve sposare la Silva perchè è un matrimonio combinato, nel mentre, Celia capisce che Joaquin non è assolutamente la persona che credeva.