Sabrina Salerno, il bikini è una bomba ma non tutto sta dentro: la cantante alza ancora una volta la temperatura e si mostra così.

Sabrina Salerno protagonista indiscussa dell’estate. La cantante, ormai da diverso tempo, si sta cimentando come modella e influencer, facendo ammirare tutta la sua bellezza anche a quelle generazioni che, negli anni ’80, magari ancora non erano nate.

Bella e sensuale come sempre, la cantante si gode le vacanze offrendo a tutti i follower una doppia visione paradisiaca; davanti a un mare cristallino si mostra con un bikini che contiene a stento le sue forme, eccola.

Sabrina Salerno, il bikini è una bomba ma non tutto sta dentro: la cantante si mostra così, visione mozzafiato

Attivissima su Instagram, la Salerno posta quasi quotidianamente foto dai suoi momenti quotidiani o dagli shooting che effettua come modella; d’estate, comunque, pare caricarsi di una maggiore sensualità che non esita a mostrare.

Di ritorno dalla Thailandia, questa volta Sabrina si è mostrata direttamente dalla Sardegna, nello specifico (come si vede dal tag del post) nell’arcipelago della Maddalena.

In barca, la cantante si gode il sole e la brezza marina, mentre offre una visione mozzafiato a tutti i follower; come si vede infatti, la Salerno indossa un vestitino trasparente fantasia mare, che però copre ben poco e lascia ampio respiro al bikini turchese.

Enfatizzando il corpo da sogno della Salerno, il costume è strettissimo e contiene a stento il suo prosperoso décollété, in primo piano nello scatto; “Paradiso in terra” scrive lei nella didascalia, mentre oltre ai tantissimi like i fan hanno riempito il post di commenti.

“Visione paradisiaca” scrive un fan, anche riprendendo quanto scritto nella didascalia, mentre un altro aggiunge: “Sole in paradiso e in terra”, elogiando tutta la bellezza della Salerno. Emblematico il commento di Sandra Milo, che racchiude il pensiero di tutti: “Non è estate senza le tue foto in bikini” e, di fatti, i milioni di fan non aspettano altro che di lasciarsi incantare da tutta la bellezza della cantante.