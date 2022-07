Una Vita anticipazioni, Ignacio mette fine alla sua relazione: il dottore deve assolutamente farlo, ecco cosa succede il 14 luglio.

Le cose sembrano mettersi davvero male per Ignacio, e questa volta nemmeno la sua posizione sociale sembra poter influire in qualche modo; da giovane scapestrato, il Quiroga è diventato un medico molto rinomato ed ha sposato Alodia, che ha perso però ormai tempo fa il suo bambino.

Ignacio però, ormai è chiaro, sembra non aver perso per la passione per le belle donne; per evitare ulteriori problemi, stando alle anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita, il dottore dovrà mettere fine alla sua relazione.

Una Vita anticipazioni, Ignacio mette fine alla sua relazione: ecco cosa succede

Gli impegni extra di lavoro, la maggior parte delle volte, erano una scusa usata da Ignacio per correre dalla sua amante; dopo aver deciso di interrompere gli incontri clandestini però, il dottore ha ricevuto dei particolari biglietti proprio dalla sua ex-amante, che ha minacciato di raccontare tutto a sua moglie Alodia.

Per questo, Ignacio ha pagato Jacinto affinché controlli che nessuno si avvicini alla moglie, né tantomeno che consegni lettere destinate ad Alodia; il portinaio stava proprio per commettere un errore e fare invece il contrario, ma fortunatamente Servante lo ha salvato.

Stando alle anticipazioni per la nuova puntata in onda oggi, 14 luglio, Ignacio leggerà il contenuto della lettera indirizzata ad Alodia e proveniente proprio dall’amante, prendendo una decisione drastica; la donna lo vuole tutto per sé ed è pronta a tutto, e dunque Ignacio sa di dover troncare la relazione in maniera definitiva. Il Quiroga riuscirà a tirarsi fuori da questo pasticcio?

Intanto, mentre Aurelio studia un piano con Marcelo per rispondere a Genoveva, Felipe decide di accettare l’invito di Lolita e pranzare insieme a Ramon, José e Liberto, suoi amici di vecchia data; durante l’evento però l’avvocato (che continua ad avere piccoli scontri con Dori) non si sente per nulla a suo agio e pare avere una nuova crisi.