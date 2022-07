Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento di oggi per quanto riguarda la nostra soap opera del cuore.

Anche oggi, 14 luglio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, ovvero il programma che ha rapito il cuore del pubblico a casa per via della particolare storia narrata.

Parliamo, infatti, della vita di sei sorelle che devono mandare avanti la ditta di tessuti di famiglia, ma agli inizi del 1900 non era assolutamente una cosa fattibile per un solo gruppo di donne, vediamo quindi cosa ci aspetta.

Sei Sorelle anticipazioni: Zia Adolfina spaventa tutte

Iniziamo dicendo che Elisa è fuggita via e le sorelle l’hanno cercata praticamente dappertutto, alla fine, poi, grazie alle parole di Carlos l’hanno trovata dalla Zia, ovvero la sorella della mamma, Zia Adolfina.

La ragazza si è rivolta a lei perchè non vuole più essere tratta come una bambina, ma questa è stata una decisione davvero impegnativa, perchè la zia è molto impicciona e per loro sarà difficile mantenere il segreto, ovvero che il padre è morto e loro stanno portando avanti tutto da sole.

Per quanto riguarda Celia, la ragazza accetta di passare una serata da sola con Joaquin, ed i due andranno a ballare il flamenco, ma non tutti andrà come pensava la Silva, perchè Francisca, scoperta la relazione della sorella la mette in guardia.

La cantante non è assolutamente felice di quanto sta accadendo, perchè una ragazza non dovrebbe uscire con un’uomo se non è promessa sposa a lui, le raccomandazioni che farà la maggiore delle Silva faranno un buco nell’acqua.

Per quanto riguarda Adela, decide di affrontare Carolina, prendendo coraggio e chiarendo tutti, perchè ha scoperto che la Signora Rivera era la persona che le mandava i fiori solamente per screditarla.

Arriviamo a Victoria che ha dato un vero e proprio ultimatum a Rodolfo, ma nel mentre Blanca è stata male e l’uomo non ha potuto rompere il fidanzamento con la Silva, ma, adesso che sta bene, forse qualcosa cambierà.

La Silva, infatti, ha parlato con Donna Dolores e vuole anticipare le nozze, facendo una sorpresa al marito che manderà su tutte le furie, ovviamente Victoria, che cosa deciderà di fare l’uomo?

Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16 circa Rai1.