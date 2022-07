Maria De Filippi vuole rivoluzionare tutto: la celebre conduttrice Mediaset potrebbe davvero rivoluzionare uno storico reality show.

Maria De Filippi è costantemente a lavoro e non rallenta i suoi ritmi nemmeno d’estate. Nonostante due suoi programmi, Amici e Uomini e Donne, ritornino in onda a settembre, la conduttrice sta registrando le puntate di Tu Si Que Vales (a cui partecipa come giudice) ed è pronta a coltivare altri progetti.

Stando alle indiscrezioni delle scorse settimane infatti, la De Filippi produrrà con la sua Fascino un noto reality show per Mediaset, ma ha tutta l’intenzione di rivoluzionarlo completamente; ecco le indiscrezioni emerse online.

Maria De Filippi vuole rivoluzionare tutto: la nuova edizione del celebre reality show completamente diversa?

Stando a quanto riportato da TvBlog, Maria De Filippi è pronta a rimettersi in gioco anche per la produzione de La Talpa, un reality show che ormai è assente da diversi anni dalla tv.

Secondo le anticipazioni, la nuova edizione de La Talpa dovrebbe andare in onda nella prossima primavera, ma con sostanziali cambiamenti; a quanto pare infatti la De Filippi vorrebbe completamente rivoluzionare il programma.

“Quella che vedremo nel 2023 sarà una Talpa completamente rivoluzionata” l’anticipazione, con la nota conduttrice dunque che interverrebbe sia sul format del reality show che sui contenuti.

Al momento, come anche riportato da TvBlog, è presto per parlare delle novità nello specifico, ma è certo che la De Filippi è pronta a sfornare per Mediaset un altro programma di successo; pare poi che lei stessa (come anticipato da Nuovo Tv) voglia Gemma Galgani nel cast, che negli ultimi anni si è presa sempre di più la scena al dating show, anche se nell’ultima edizione è stata meno al centro dell’attenzione del solito (al contrario di Ida Platano).

Tra gli altri rumors sul programma, tra gli opinionisti potrebbe esserci il grande ritorno di Wanda Nara (ancor più se Icardi dovesse giocare in Italia nella prossima stagione, magari sponda Monza); per la conduzione poi pare circoli il nome di Silvia Toffanin, uno dei volti di punta dell’azienda.