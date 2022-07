Elisabetta Canalis: con lei è finito tutto, le voci shock

Per il momento le dirette interessate, non hanno rilasciato nessuna dichiarazione. Ma scopriamo ulteriori dettagli sulla questione.

Elisabetta Canalis e Bianca Balti: amicizia al capolinea? Ecco cosa è accaduto

Come dicevamo, Elisabetta Canalis e Bianca Balti sono diventate amiche mentre si trovavano a Los Angeles, città in cui si sono trasferite entrambe. Qui le due showgirl hanno ampliato le loro conoscenze creando una comunità italiana di cui fa parte anche Tiziano Ferro.

La Balti e la Canalis in questi anni, hanno spesso condiviso con i loro followers diversi momenti insieme tra serate e cene lussuose.

Ma da diversi mesi sembrano essersi allontanate inspiegabilmente. Ora i fan si chiedono cosa sia successo tra le due ex amiche. Per il momento nessuna delle due ha rivelato i motivi dell’allontanamento, per scoprire ulteriori dettagli non ci resta che aspettare le prossime news.

Intanto, ricordiamo che ad essere legate non erano solo le due donne, ma anche le figlie di entrambe ovvero Matilde, Mia e Skyler Eva. In questi anni le influencer hanno condiviso con i fan momenti spensierati con le loro famiglie. Ora non ci resta che aspettare ulteriori informazioni per capire cosa è davvero successo. Voi cosa ne pensate?