Una Vita anticipazioni, Valeria gli resta fedele: cosa succede nella puntata in onda oggi, mercoledì 13 luglio.

Non mancano le passioni anche nel nuovo episodio di Una Vita, in onda in questo mercoledì 13 luglio; mentre Felipe continua a battibeccare con Dori e Lolita è preoccupata per Ramon, ma riceve comunque degli attestati di affetto da parte di Fedel, alcune coppie vivono problemi amorosi.

A quanto pare infatti non soltanto Ignacio, ma anche Guillermo e Fidel vedono cambiare la situazione intorno a loro; ecco cosa succede stando alle anticipazioni per la nuova puntata, in onda come sempre dopo Beautiful

Una Vita anticipazioni: Valeria gli resta fedele

Mentre Alodia continua a preoccuparsi del colore delle pareti per l’appartamento, Ignacio ha pagato Jacinto affinché lo avverta della presenza di qualsiasi donna si avvicini con fare sospetto al palazzo o di lettere per la moglie; il dottore deve evitare che la sua ex-amante rovini il suo matrimonio.

Un rapporto che potrebbe essere rovinato sul nascere è poi quello di Guillermo con Azucena; il Sacristan si è mostrato sin da subito ben disposto verso la giovane, ma la nipote di Rosina è cauta per la recente delusione d’amore.

Su Guillermo ha però messo gli occhi anche Claudia, una compagna d’accademia di Azucena; notando l’interesse dell’altra ragazza, Azucena proverà un certo fastidio e forse inizierà a capire cosa prova davvero per il Sacristan. Sarà proprio Claudia l’occasione giusta per far scoccare la scintilla?

Intanto, David ha confidato i suoi sentimenti a Valeria: dopo giorni di litigate e finzioni, l’Exposito ha ammesso di volere qualcosa di più dalla sua finta moglie. Valeria pare ricambiare il sentimento, ma vuole restare fedele al suo vero marito, Rodrigo Lluch, e dunque rifiuta David; a questo punto l’uomo chiede ad Aurelio di poter lasciare l’incarico, così da poter andare via da Acaçias e dimenticarsi di Valeria.

Quanto agli altri personaggi invece, pare ci saranno nuovi attriti fra Marcelo e Luzdivina, col maggiordomo che si arrabbierà con la cuoca per aver parlato di sua nipote con Genoveva.