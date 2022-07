Sai rispondere alla domanda? Impossibile, prova!

Ecco per te un altro indovinello da stracciarsi i capelli. Pensi di riuscire a rispondere alla domanda? Per molti è impossibile, prova!

Anche oggi vogliamo proporti un indovinello particolarmente interessante che ti terrà impegnato per un po’. Si tratta, infatti, di un rompicapo piuttosto complesso e intricato la cui soluzione è nascosta tra le righe del testo che ti proporremo più avanti. Anche questa volta, infatti, dovrai utilizzare tutta la concentrazione possibile per avere successo e risolvere il rompicapo.

Se non ti senti particolarmente preparato o vorresti comunque affrontare altri test, quiz, rompicapi o enigmi, ti invitiamo a visitare la nostra pagina, dove troverai tanti giochi di intelligenza con cui fare pratica.

Indovinello: sai rispondere alla domanda?

La risoluzione degli indovinelli è un ottimo allenamento per il nostro cervello. Cercare di districare le reti fatte di domande, enigmi e curiosità esotiche è certamente il miglior modo per tenere attiva la nostra corteccia cerebrale e allenare le nostre sinapsi.

Per ottenere il successo con questo indovinello dovrai infatti fare appello a tutte le tue capacità logico-intuitive, oltre ad altissimi livelli di concentrazione. Cerca, quindi, di prendere tutto il tempo che ti serve e ritagliarti un po’ di minuti: ti serviranno.

Il testo dell’indovinello recita: “Ogni settimana il numero di mele del mio albero raddoppia. Dopo 20 settimane, l’albero è pieno. Dopo quante settimane, l’albero sarà pieno a metà?”. Come dicevamo prima, si tratta di un indovinello particolarmente impegnativo, per cui raccogli tutta la concentrazione possibile e cerca di risolvere il tutto con successo.

Dovrai infatti aiutare il proprietario di questo bellissimo melo a riuscire a capire quando la sua pianta sarà piena e rigogliosa di frutti. Ricorda che ogni settimana il numero di mele del mio albero raddoppia; dunque, dovrai fare attenzione anche con i numeri.

Spesso e volentieri la nostra mente ci inganna senza volerlo, portandoci fuoristrada. Fai attenzione, perché anche in questo caso il tuo cervello potrà giocarti brutti scherzi. Ti basterà infatti leggere con molta attenzione il testo in modo da non farti ingannare.

A questo punto non possiamo fare altro che mostrarti la soluzione dell’indovinello. Se l’albero è pieno dopo 20 settimane, infatti, vuol dire che l’albero sarà pieno a metà dopo 19 settimane.