Vediamo meglio insieme che cosa ci attende per quanto riguarda la soap opera che si svolge agli inizi del novecento a Madrid.

Anche oggi, 13 luglio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, ovvero la nuova soap opera della Rai che sta catturando sempre più telespettatori perchè molto particolare.

Parla infatti della storia di ben sei sorelle che si trovano a dirigere la ditta di famiglia perchè il padre viene a mancare all’improvviso, ma loro sono donne e per questo motivo non potrebbero farlo, nascono quindi mille sotterfugi interessanti.

Sei Sorelle anticipazioni shock: le Silva tremano, arriva lei

Iniziamo dicendo che Elisa è sparita, anche se è stata cercata praticamente ovunque di lei non ci sono tracce, solamente grazie alla confessione, finalmente, di Carlitos sanno che è andata a trovare Zia Adolfina.

La bella Elisa è stanca di essere trattata come la piccola di casa e per questo motivo è andata dalla sorella della madre ha chiedere aiuto per poter fare il suo debutto, finalmente, nella società.

Ma questa idea, purtroppo, potrebbe essere veramente fatale per le sorelle Silva, tanto che Elisa torna a casa con la zia, una donna molto pettegola ed impicciona, che vuole capire cosa stia accadendo in quella casa.

Sarà molto difficile per le sorelle cercare di nascondere che cosa succede, specialmente adesso che è fissa in casa con loro, per quanto riguarda, invece Victoria ha imposto un ultimatum a Rodolfo.

Blanca, però si è ammalata e per questo motivo l’uomo non ha potuto rompere il fidanzamento con la ragazza come gli aveva chiesto la sua amante, ma la giovane, dopo essersi ripresa ha parlato con Donna Dolores confermandole che si sarebbe allontanata da Cristobal, per evitare conflitti tra i fratelli ed ha anche anticipato le nozze.

Cosa deciderà, quindi di fare Rodolfo? Ma soprattutto come la prenderà la bella Victoria, non ci resta che attendere e capire meglio insieme questa particolare situazione che si è creata.

Per quanto riguarda Celia, invece, accetta di passare una serata con Joaquin ed andranno a ballare il flamenco, ma non tutto andrà come si pensa, anche perchè Francisca, quando scopre la loro frequentazione la mette in guardia dal giovane.

Una ragazza per bene non potrebbe uscire con un’uomo se non è il suo promesso sposo, e Francisca non è assolutamente felice di quello che sta accadendo, e le raccomandazioni non sembrano bastare.

Adela, invece decide di affrontare Carolina mettendo bene in chiaro come stanno le cose, perchè ha scoperto che è stata la Signora Rivera a mandarle tutti quei fiori solamente per screditarla.

Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì su Rai alle alle 15.45 circa.