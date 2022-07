Principe Harry shock: rivela i segreti di famiglia

Il secondo segreto riguarderebbe la verità sul vertice di Sandringham, infatti nel gennaio del 202, Harry e Meghan avevano annunciato che non sarebbero più stati reali attivi e pertanto sarebbero diventati totalmente indipendenti. Per cercare di risolvere la questione, la Regina Elisabetta ha organizzato un incontro a Sandringham proprio con uo nipote, invitando pure Carlo e William.Harry però si rifiutò di pranzare insieme a suo fratello maggiore.

Ora tutti si chiedono come mai e sopratutto se i due fratelli abbiano davvero litigato. Per il momento, non ci resta che aspettare le prossime news per capire cosa è realmente accaduto. Voi cosa ne pensate?