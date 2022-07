Nathaly Caldonazzo, la confessione shock sulla malattia: le parole dell’ex-gieffina alla rivista TV Sorrisi e Canzoni, da non credere.

Tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip c’è stata sicuramente anche lei, Nathaly Caldonazzo, che non ha mancato di farsi notare per la sua personalità.

L’avventura all’interno della casa di Cinecittà ha rilanciato l’attrice e showgirl romana, che in attesa di un nuovo progetto ha fatto una confessione shock al settimanale TV Sorrisi e Canzoni.

Nella recente intervista, la Caldonazzo ha avuto modo di parlare anche di un terribile incidente in un cui è stata coinvolta in passato, e che poteva avere delle ripercussioni drammatiche per la sua salute nel resto della sua vita.

“Sono claudicante tant’è che mi hanno riconosciuto una percentuale importante di invalidità. Non posso più fare musical, né correre né essere testimonial di costumi da bagno. E sono fortunata a non essere finita in carrozzella altrimenti avrei avuto bisogno di assistenza tutto il giorno” spiega alla rivista (come riportato anche sul sito La Nostra TV).

Dopo l’incidente avvenuto nel 2018 dunque, Nathaly ha visto per forza di cose la sua vita cambiare, ed ha dovuto subire tra l’altro un’operazione lunga ben sei ore. In nome di tutti gli infortunati, l’attrice ha anche rivelato di aver contattato il presidente Mattarella affinché possa intervenire per migliorare il sistema e la burocrazia delle assicurazioni adibite a coprire le spese degli interventi.

Per questo suo problema al ginocchio, la Caldonazzo pare aver avuto anche dei problemi al Grande Fratello Vip. “Anche quando ho partecipato all’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“, ho avuto problemi. Alfonso Signorini mi diceva di muovermi velocemente di qui e di là. Io gli rispondevo che zoppicavo” ha spiegato.

Nonostante le difficoltà, Nathaly sarà sicuramente prontissima a lanciarsi in un nuovo progetto, coi fan che non vedono l’ora di rivederla di nuovo sotto i riflettori.